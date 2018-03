توم كروز وميل غيبسون يتصدران جوائز "الأسوأ" سينمائيا خلال 2017

Odds at William Hill to win (lose?) Worst Actor at the Razzie Awards



Tom Cruise: The Mummy | +150

Johnny Depp: Pirates of the Caribbean 14 | +275

Jaime Doman: 50 Shades Darker | +400

Marky Mark: Transformers The Last Knight | +400

Zac Efron: Baywatch | +600 pic.twitter.com/1Kse3sZ3Um