بالفيديو... السيول تجتاح محافظات بالسعودية

انتشرت فيديوهات توثق هطول السيول على محافظة حوطة بنى تميم السعودية، وبعض المناطق المجاورة لها.

وتظهر الفيديوهات مدى قوى مياه الأمطار التي تساقطت على المنطقة من بداية شهر مارس/ آذار الجاري.

كما تساقطت الأمطار الغزيرة على بعض المناطق جنوب الرياض وغربها، وهو نفس ما حدث محافظة الرين.