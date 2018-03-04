جمعية حقوقية تكشف تفاصيل جديدة حول زواج القاصرات في المغرب

وقالت الجمعية المغربية إن عام 2007 شهد 30 ألف حالة زواج، وارتفع الرقم إلى 35 ألفا في 2013، حسب صحيفة هسبريس المغربية.
زواج القاصرات في المغرب.. قانون عاجز وقاض متساهل — تجلس حانية الرأس في ركن منعزل داخل "محكمة الأسرة بمدينة سلا (شمال غرب المغرب). جلباب بسيط، يدان مخضبتان بالحناء، وفي الإصبع خاتم خطوبة. تنتظر بهيجة دورها للوقوف أمام قاضي الأسرة، وبجانبها أمها ربيعة و… https://t.co/1IlNerq0qP— talalabusair (@AbusairTalal) December 13, 2017
وتقدر نسبة زواج الفتيات الأقل من 15 سنة في المغرب بحوالي 3 % من عدد الزيجات السنوية.
وأوضحت الجمعية ضمن دراسة عن "الإصلاح القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة في المغرب" أن نسبة الزواج من قاصرات ترتفع إلى 16 % لمن يقل سنهن عن 18 عاما.
ihata.ma — زواج القاصرات في المغرب… ثغرات قانونية وفتيات قتلت طفولتهن — https://t.co/4Jjlsoua7X pic.twitter.com/HDsX006V9W— إحاطة (@ihatapresse) October 10, 2016
وحسب الدراسة فأكثر الفتيات القاصرات زواجا هن العاطلات عن العمل، وذلك دون تفرقة بين ساكني القرى أو المدن.
وأشارت جمعية حقوق وعدالة إلى أن استكمال الدراسة يساهم في تغير النظرة للقاصر المتزوجة، حيت تزيد نسبة النساء اللاتي يرحبن برفع سن الزواج إلى 18 عاما كلما كان مستوى دراستهن مرتفعا.
دراسة جديدة في #المغرب تدق ناقوس الخطر حول تزويج الطفلاتhttps://t.co/utSn6A1PZ8#زواج_القاصرات #حقوق_الطفل #حقوق_الإنسان pic.twitter.com/6ZEvJomkH8— Legal Agenda (@Legal_Agenda) March 29, 2017
وأكدت الدراسة أن تزويج الفتيات القاصرات أحد الأسباب الرئيسية للطلاق في المغرب.
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