جمعية حقوقية تكشف تفاصيل جديدة حول زواج القاصرات في المغرب

أكدت جمعية "حقوق وعدالة" أن المغرب تتم به حوالي 30 ألف حالة زواج من طفلات قاصرات سنويا.

وقالت الجمعية المغربية إن عام 2007 شهد 30 ألف حالة زواج، وارتفع الرقم إلى 35 ألفا في 2013، حسب صحيفة هسبريس المغربية.

زواج القاصرات في المغرب.. قانون عاجز وقاض متساهل — تجلس حانية الرأس في ركن منعزل داخل "محكمة الأسرة بمدينة سلا (شمال غرب المغرب). جلباب بسيط، يدان مخضبتان بالحناء، وفي الإصبع خاتم خطوبة. تنتظر بهيجة دورها للوقوف أمام قاضي الأسرة، وبجانبها أمها ربيعة و… https://t.co/1IlNerq0qP — talalabusair (@AbusairTalal) December 13, 2017

وتقدر نسبة زواج الفتيات الأقل من 15 سنة في المغرب بحوالي 3 % من عدد الزيجات السنوية.

وأوضحت الجمعية ضمن دراسة عن "الإصلاح القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة في المغرب" أن نسبة الزواج من قاصرات ترتفع إلى 16 % لمن يقل سنهن عن 18 عاما.

ihata.ma — زواج القاصرات في المغرب… ثغرات قانونية وفتيات قتلت طفولتهن — https://t.co/4Jjlsoua7X pic.twitter.com/HDsX006V9W — إحاطة (@ihatapresse) October 10, 2016

وحسب الدراسة فأكثر الفتيات القاصرات زواجا هن العاطلات عن العمل، وذلك دون تفرقة بين ساكني القرى أو المدن.

وأشارت جمعية حقوق وعدالة إلى أن استكمال الدراسة يساهم في تغير النظرة للقاصر المتزوجة، حيت تزيد نسبة النساء اللاتي يرحبن برفع سن الزواج إلى 18 عاما كلما كان مستوى دراستهن مرتفعا.

وأكدت الدراسة أن تزويج الفتيات القاصرات أحد الأسباب الرئيسية للطلاق في المغرب.