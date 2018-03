شاهد... تامر حسني يوجه رسالة للشعب السعودي

نفاذ جميع تذاكر اول حفل لي في المملكة العربية السعودية بعد طرحها بساعتين و قبل ميعاد الحفل ب٢٨ يوم ده شرف كبير جداً جداً جداً ليا و من كل قلبي شكراً للشعب السعودي الكريم

