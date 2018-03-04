أسماء الفائزين في الجولة الأولى لسباق السيارات " تي إس تي"

أعلنت لجنة تحكيم سباق سيارات "تي إس تي" عن فوز ثلاثة متسابقين، في السباق الذي أجري أمس السبت 3 مارس/آذار بحلبة سباقات "أوتو فرووم" بمنطقة العبور في العاصمة المصرية القاهرة.

وحصل هيثم محمد على المركز الأول ومحمد والي في المركز الثاني وحل ناصر الفيومي في المركز الثالث.

وكانت الجولة الأولى من السباق انطلقت، أمس السبت 3 مارس، والذي تنظمه شركة "أولد سكول"، بمشاركة 75 متسابقا، وبشراكة إعلامية لوكالة "سبوتنيك".

© Sputnik. Mohamed Hemida سباق السيارات " تي إس تي" في العاصمة المصرية القاهرة في مارس/آذار 2018

وأعرب شادي أسامة أحد المنظمين للسباق عن سعادته بنجاح التنظيم في الجولة الأولى موضحا أن الجولات التالية ستحظى بمشاركة على نطاق أوسع.

وكان حاتم جمال مدير تسويق شركة "أولد سكول"، أوضح لـ "سبوتنيك" أن الهدف الأبرز لسباق "تي إس تي"، هو ممارسة رياضة السيارات بطريقة أمنة وتحرص على سلامة المتسابقين، مكملا "نريد أيضا أن نصل إلى العالمية".

© Sputnik. Mohamed Hemida سباق "تي إس تي" للسيارات في العاصمة المصرية القاهرة مارس/آذار 2018

وأكد أحمد سابق الأخصائي الفني للسباق، أن جميع السيارات تخضع للفحص قبل المشاركة حرصا على أمن وسلامة المتسابقين، موضحا "نقوم باستبعاد السيارات في حال عدم مطابقتها للمواصفات، اليوم على سبيل المثال تم استبعاد سيارات لعدم وجود حزام أمان وبسبب أن مقعد السائق كان مكسورا وأيضا لوجود مشاكل في غطاء المحرك".