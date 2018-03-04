شاهد أكثر لحظات محرجة في تاريخ حفل الأوسكار... منها تحرش على الهواء

بينما أصبح "التحرش الجنسي" هو العنوان الرئيسي لعاصمة السينما الأمريكية في الشهور الأخيرة، بسبب فضائح المنتج الأمريكي هارفي وينستين، واعتدائه على العديد من النساء، فإن الدعابات الجنسية المحرجة مازالت تترك بصمتها في أهم الأحداث الفنية في هوليوود، ومنها حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ونعرض أهم 10 مواقف محرجة في تاريخ حفل الأوسكار، سواء على خشبة المسرح أو على السجادة الحمراء، قبل انطلاق الحفل الـ 90 في 4 مارس/آذار الجاري على مسرح "دولبي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

تقبيل هالي بيري عنوة

عندما أعلنت الممثلة الأمريكية هالي بيري عن فوز الممثل أدريان برودي بجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي لعام 2003 عن فيلم "ذا بيانيست"، لم يتمالك نفسه على المسرح وفاجأها بقبلة فرنسية، تعبيرا عن فرحته بالفوز، وهو ما جعلها مندهشة من ردة فعله معها.

إهمال كلمة هذه الفنانة

تعرضت الفنانة التشيكوسلوفاكية ماركيتا إرغلوفا للإحراج، عندما لم تسمح لها إدارة حفل الأوسكار في عام 2008 أن تقول كلمة بمناسبة فوزها بجائزة أفضل كتابة بأغنية في فيلم، وغطت الأوركسترا على صوتها، وذلك لأن شريكها في الجائزة غلين هانسارد تعدّى الوقت المخصص لقول كلمة الفوز.

فنان يخيف الجمهور بحديثه

أثار المؤرخ السينمائي كونراد هول فزع الجمهور، في لحظة فوزه بجائزة أوسكار عن فيلم "أميريكان بيوتي"، في عام 2000، عندما تحدث عن ولعه بصديقات ابنته الشابات، وذلك عندما تذكر حديث دار بينه وبين مخرج الفيلم سام مندز حول كيف لهما أن يحولا ذلك السيناريو إلى فيلم، فأخبره منديز: ألا تمتلك أي أفكار غير اعتيادية عن فتيات في سن 16 عاما صديقات لابنتك؟ فأجبته بنعم لدي.

أغنية مهينة

قدم سيث ماكفرلاين مبتكر مسلسل الكرتون للبالغين "فاميلي غاي" أغنية مهينة لممثلات هوليوود، في حفل الأوسكار 2012، تمحورت فكرتها حول تعريهن في الأفلام.

جاك نيكلسون وجينيفر لورانس

غازل الممثل الأمريكي جاك نيكلسون الممثلة الأمريكية الشابة جينيفر لورانس، أثناء إجرائها لمقابلة على الهواء مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، على هامش حفل الأوسكار 2013.

غاري باسي يتحرش بجبنيفر غارنر

قاطع الممثل غاري باسي الممثل الأمريكية جينيفر غارنر، عندما كانت تجري لقاءا على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار لعام 2008، وقام بتقبيلها على عنقها، ما سبب توترها، وبعد ذلك أصدر باسي بيانا يعتذر فيه لها عما بدر منه.

ممثلات قاطعن هذه الكاميرا

خصصت قناة "إي!" في حفل "غولدن غلوب" لعام 2012، كاميرا خاصة تحمل اسم "مينيكام"، وهي صغيرة الحجم تركز على أيادي الممثلات لتصوير جواهرهم، ولكن العديد من النجمات رفضن فكرة الوقوف أمامها، مثل جينيفر أنيستون وجوليان مور.