تسجيل
01:24 05 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    استعدادات الأوسكار

    شاهد أكثر لحظات محرجة في تاريخ حفل الأوسكار... منها تحرش على الهواء

    © REUTERS/ MARIO ANZUONI
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بينما أصبح "التحرش الجنسي" هو العنوان الرئيسي لعاصمة السينما الأمريكية في الشهور الأخيرة، بسبب فضائح المنتج الأمريكي هارفي وينستين، واعتدائه على العديد من النساء، فإن الدعابات الجنسية المحرجة مازالت تترك بصمتها في أهم الأحداث الفنية في هوليوود، ومنها حفل توزيع جوائز الأوسكار.

    ونعرض أهم 10 مواقف محرجة في تاريخ حفل الأوسكار، سواء على خشبة المسرح أو على السجادة الحمراء، قبل انطلاق الحفل الـ 90 في 4 مارس/آذار الجاري على مسرح "دولبي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 

    تقبيل هالي بيري عنوة

    عندما أعلنت الممثلة الأمريكية هالي بيري عن فوز الممثل أدريان برودي بجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي لعام 2003 عن فيلم "ذا بيانيست"، لم يتمالك نفسه على المسرح وفاجأها بقبلة فرنسية، تعبيرا عن فرحته بالفوز، وهو ما جعلها مندهشة من ردة فعله معها.

    إهمال كلمة هذه الفنانة

    تعرضت الفنانة التشيكوسلوفاكية ماركيتا إرغلوفا للإحراج، عندما لم تسمح لها إدارة حفل الأوسكار في عام 2008 أن تقول كلمة بمناسبة فوزها بجائزة أفضل كتابة بأغنية في فيلم، وغطت الأوركسترا على صوتها، وذلك لأن شريكها في الجائزة غلين هانسارد تعدّى الوقت المخصص لقول كلمة الفوز. 

    فنان يخيف الجمهور بحديثه

    أثار المؤرخ السينمائي كونراد هول فزع الجمهور، في لحظة فوزه بجائزة أوسكار عن فيلم "أميريكان بيوتي"، في عام 2000، عندما تحدث عن ولعه بصديقات ابنته الشابات، وذلك عندما تذكر حديث دار بينه وبين مخرج الفيلم سام مندز حول كيف لهما أن يحولا ذلك السيناريو إلى فيلم، فأخبره منديز: ألا تمتلك أي أفكار غير اعتيادية عن فتيات في سن 16 عاما صديقات لابنتك؟ فأجبته بنعم لدي.

    أغنية مهينة

    قدم سيث ماكفرلاين مبتكر مسلسل الكرتون للبالغين "فاميلي غاي" أغنية مهينة لممثلات هوليوود، في حفل الأوسكار 2012، تمحورت فكرتها حول تعريهن في الأفلام.

    جاك نيكلسون وجينيفر لورانس

    غازل الممثل الأمريكي جاك نيكلسون الممثلة الأمريكية الشابة جينيفر لورانس، أثناء إجرائها لمقابلة على الهواء مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، على هامش حفل الأوسكار 2013.

    غاري باسي يتحرش بجبنيفر غارنر

    قاطع الممثل غاري باسي الممثل الأمريكية جينيفر غارنر، عندما كانت تجري لقاءا على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار لعام 2008، وقام بتقبيلها على عنقها، ما سبب توترها، وبعد ذلك أصدر باسي بيانا يعتذر فيه لها عما بدر منه.

    ممثلات قاطعن هذه الكاميرا

    خصصت قناة "إي!" في حفل "غولدن غلوب" لعام 2012، كاميرا خاصة تحمل اسم "مينيكام"، وهي صغيرة الحجم تركز على أيادي الممثلات لتصوير جواهرهم، ولكن العديد من النجمات رفضن فكرة الوقوف أمامها، مثل جينيفر أنيستون وجوليان مور. 

     

     

    انظر أيضا:

    تحديات أمام جيمي كيمل أثناء تقديمه لحفل الأوسكار 2018
    حفل الأوسكار 2018 يخصص وقتا لحركة "تايمز أب" المناهضة للتحرش الجنسي
    ممثلة إسرائيلية تعلق على خروج فيلمها خالي الوفاض من ترشيحات الأوسكار
    حقيقة وفاة هيث ليدجر بسبب "الجوكر"... الدور الأسطوري الذي منحه الأوسكار
    الكلمات الدلالية:
    oscars, أوسكار 2018, الأوسكار, أوسكار, جينيفر لورانس, هالي بيري, جاك نيكلسون, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في مهرجان الألوان هولي في الهند، 1 مارس/ أذار 2018
    من عودة الرواد من الفضاء، والذهب الأولمبي لروسيا، إلى خطاب بوتين الباليستي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك