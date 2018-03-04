جدل في السعودية بسبب تعرض طالبة جامعية للحقن بإبرة من مجهولة (فيديو)

لا تزال واقعة تعرض طالبة جامعية لحقن بـ"إبرة" من قبل امرأة مجهولة في ظهرها، أثناء وجودها داخل أحد المولات الكبرى، بمحافظة الطائف السعودية، تثير جدلا واسعا في الممكلة.

© REUTERS/ FAISAL Al NASSER ماذا قالت الأميرة ريما بنت بندر عن المرأة السعودية

تكثف الشرطة السعودية جهودها في البحث والتحري، بشأن البلاغ الذي تقدمت به الطالبة وأسرتها، بحسب صحيفة " سبق " السعودية.

قال شقيق الطالبة، "كنت أنا وبعض أشقائي برفقة والدتي وشقيقتي، طالبة جامعية، 19 عاما، ودخلنا لأحد المولات الكبرى بالطائف عند الساعة العاشرة ليلا، ولحظة دخولنا مطاعم المول، تفاجأت بامرأة منقبة وترتدي قفازات سوداء في يديها، حيث كانت قد احتكت بشقيقتي والتي سقطت على الأرض وهي تتألم".

وأضاف أن شقيقته أكدت أنها تعرضت للحقن بـ"إبرة طبية" من قبل تلك المرأة في أسفل ظهرها، ليهرع من كانوا قريبين بالموقع لمتابعة المرأة، مشيرا إلى أنها اختفت دون العثور عليها، "في ظل انشغالنا مع شقيقتي المصابة والتي لم تستطع تحريك قدمها اليسرى".

عاجل 🔴

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مجهولة تحقن طالبة بإبرة داخل مول تجاري وتختفي عن الأنظار.. وشرطة الطائف تحقق.(سبق).

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.#الطائف

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​وأوضح أنهم استدعوا الهلال الأحمر، وتم نقل الطالبة لمجمع الملك فيصل الطبي، وجرى إخضاعها للملاحظة والمتابعة الطبية، وإجراء بعض التحاليل المبدئية بانتظار النتيجة النهائية.

مجهولة تقوم بحقن طالبة جامعية بإبرة داخل أحد المولات في #الطائف وتختفي عن الأنظار.. والجهات الأمنية تواصل البحث عنها. pic.twitter.com/mlu024f5gj — اخبار الطائف (@news_taif1) March 4, 2018

​وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، شادي بن عابد الثبيتي لصحيفة "سبق" "تلقت غرفة العمليات بالهلال الأحمر في محافظة الطائف بلاغا عن تعرض امرأة لحالة إغماء في مول تجاري بالمحافظة، وعليه فقد تم توجيه فرقة إسعافية وفرقة تدخل سريع للموقع، وعند وصول الفرقة للموقع وبعد الكشف على الحالة، اتضح أن الحالة واعية وبصحة جيدة".

​وأشار إلى أنه بعد الكشف على الحالة أفادت بأنها قد تعرضت لوخز بإبرة، فتم نقل الحالة إلى مستشفى الملك فيصل للاطمئنان على صحتها.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل عدد كبير من مستخدمي "تويتر" مع الخبر الذي تناقلته الصحف السعودية، مطالبين بالقبض على السيدة المجهولة التي حقنت الطالبة.