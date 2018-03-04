14 عادة قم بها في الـ30 لضمان مستقبل ناجح

استخلص المئات من الناس عبر موقع "كورا"، أفضل الطرق الممكنة للاستمتاع بالحياة عند الدخول لمرحلة الثلاثينيات، من أجل قضاء حياة مستقبلية زاخرة بالنجاح.

© Photo/ Pixabay 6 أشياء تحدث لك عند بلوغك الـ40

وسردت صحيفة " ذا إندبندنت " البريطانية 14 نصيحة يجب عليك اتباعها في حال وصولك لسن الثلاثين:

1) التدخين

أظهر الباحثون أن من يتوقفون عن التدخين قبل سن 40، لديهم فرص ضئيلة في الوفاة بنسبة 90%

2) النوم

الكثيرون يستغلون عطلات نهاية الأسبوع لتعويض ما فاتهم من ساعات النوم، والاستيقاظ في ساعات متأخرة، ولكن من الأفضل الاستيقاظ في موعد محدد في أيام الإجازة، لأن هذا يؤثر على ساعتك البيولوجية، لذا فاحرص على النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة.

3) الحركة

في مرحلة الثلاثينيات تبدأ في فقدان كتلة عضلاتك، إذا فمن المهم أن تتحرك بقدر الإمكان، وأن تمارس أي رياضة بشكل يوم وبأي شكل، مثل قيادة الدراجات، أو المشي، أو الركض، أو تسلق الجبال وغيرها من الرياضات.

4) يومياتك

ابدأ في كتابة يومياتك وأن تسجل أفكارك ومشاعرك في دفتر أو أجندة، وهذا سيساعدك على التجاوب مع الأحداث المثيرة للأعصاب.

5) ادخر أموالك

كلما أبكرت في ادخار الأموال كلما تراكمت الفائدة.

6) حلم حياتك

يجب أن تحدد حلما لحياتك، مثل شراء منزل، أوالإنجاب، أو تأليف كتاب، وابدأ حالا في رسم خطوات لتحقيق هذا.

7) الرضا

لكي تعيش حياة سعيدة، لابد أن تكون سعيدا وراضيا بما تملك، ويؤكد علماء النفس أن تعبير الزوجين عن الامتنان لبعضهما البعض هما أكثر عرضة لاستمرار حياتهما الزوجية.

8) لا ترضي الآخرين

يقول كيفن تيو: بعد بلوغك الثلاثين، توقفت عن الشعور بالحاجة إلى إرضاء الجميع، فبإمكانك لأن تختار أصدقائك ومعارفك بعناية أكبر.

كما أدرك تيو أنه لم يكن مجبرا على أن يكون لطيفا للأشخاص الذين كانوا غير ودودين تجاهه.

وسواء قررت أن تقلل من عدد أصدقائك على موقع "فيسبوك" إلى مجرد 500، أو أن تخرج أكثر مع الناس الذين يجعلوك سعيدا، فمن المهم أن تستثمر وقتك وطاقتك بحكمة.

9) لا مقارنة

لا تقسو على نفسك، وإذا كنت غير قادر على فعل أمور يفعلها أصدقائك وأقاربك، فحاول أن تسعى للسلام الداخلي.

ويشير العلماء إلى أن غالبية من يشاركون صورهم من عطلاتهم وهم سعداء عبر "فيسبوك" يظهرون عكس حقيقتهم.

10) سامح نفسك

سامح نفسك على أخطائك، ولا تتطرق إلى أخطاء الماضي، بل تعلم منها، وامضي قدما في حياتك.

وتقول إيما سيبالا، مديرة العلوم في مركز ستانفورد للتراحم والبحوث والتدريس، إن التعاطف الذاتي هو عنصر أساسي للنجاح، وتوصي باستراتيجية بسيطة لممارسة التعاطف الذاتي: وهي أن تعالج نفسك كما لو كنت تعالج زميلا أو صديق فشل في حياته.

11) قيمك الخاصة

إن الأولوية في هذه المرحلة هي أن تكون واضحا بشأن ما هي أولوياتك في حياتك، وألا تجعل أحدا آخر يحددها لك.





وأفضل طريقة لتحديد أولوياتك هي اختيارك لثلات أهداف مثالية، ثم اسأل نفسك إذا كانت هذه القيم تنعكس حقا في حياتك المهنية ونمط حياتك اليوم، وإذا لم تكن كذلك، يمكنك إعداد أهداف تتماشى مع تلك القيم، ومن ثم وضع خطة عمل لتحقيقها.

12) القراءة

إذا قرأت ساعة بشكل يومي، فإنه عند نهاية العام ستكون قرأت 15 يوما.

13) الترتيب

تقول المحررة في مجلة "بيزنس إنسايدر" إرين برودوين، إن تغيير أماكن الأثاث يساهم في الإنتاجية، مثل إخلاء مساحة في المنزل، والاستغناء عن غير الضروري.

14) لا تحكم على الناس

تنصح بيكي يانغ بالتوقف عن إصدار الأحكام على الناس، لأنك لن تحب أن تكون تحت ملاحظة الآخرين طوال الوقت. وتابعت: لكل منا هفواته وأخطائه، فكن لطيفا ومتواضعا مع الجميع.