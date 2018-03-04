جوائز أوسكار لأفضل فيلم أجنبي.. "بلا حب" الروسي ينافس "الإهانة" اللبناني

يحتضن مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلس، الليلة، حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأمريكية الفنون والعلوم السينمائية "أوسكار" لعام 2018، حيث سيتنافس عشرات النجوم على الجائزة الأضخم والأقوى في تاريخ السينما العالمية.

القاهرة — سبوتنيك. وفي الدورة الـ90 للحفل، وصل الفيلم الروسي "بلا حب" للمخرج أندريه زفياغينتسيف، واللبناني "الإهانة" لزيادة دويري، إلى قائمة الترشيح النهائية لجوائز أوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي، بالإضافة إلى الفيلم التشيلي "امرأة رائعة" لسيباستيان ليليو، و"في الجسد والروح" المجري لإيلديكو إيندي، و"ساحة المربع" السويدي لروبن استلوند.

Facebook @theshapeofwater دعوى قضائية ضد أحد الأفلام المنافسة على أوسكار 2018

ومنذ عام 1929 تمنح جوائز أوسكار عن 24 فئة سينمائية يجري التصويت عليها من قبل حوالي 7 آلاف عضو في أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويترقب "بلا حب" حصد جائزة جديدة الليلة، بعد حصوله خلال الأشهر القليلة الماضية على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم لمهرجان "كان" السينمائي، والجائزة الكبرى لمهرجان ميونيخ السينمائي الدولي، والجائزة الكبرى لمهرجان لندن السينمائي الدولي، والجائزة الكبرى للمهرجان الفيلم الروسي "فينيكس الذهبي"، وجائزة السينما الفرنسية الوطنية "سيزار" في فئة "أفضل فيلم أجنبي".

وقال الناقد السينمائي الروسي ألكسندر غولوبتشيكوف لوكالة "سبوتنيك" إن "فيلم زفياغينتسيف لديه منافسة قوية، لكن لديه ميزة وهي نيله للجائزة الكبرى من لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي"، مضيفا "كل شيء يعتمد على مدى اهتمام أكاديمية السينما الأمريكية بموضوع روسيا الحديثة".

وفي الوقت نفسه، يقول الناقد السينمائي تيمور علييف إن "موضوع الدراما لدى زفياغينتسيف يمكن أن يكون غير جذاب للأكاديمية"، لافتا إلى أن "الفيلم الروسي ينافس فيلم الدراما الاجتماعية اللبناني إهانة للمخرج زياد دويري، وهي المشاركة الأولى لفيلم من لبنان".

فيما قالت المطربة اللبنانية إليسا عبر "تويتر" إنها "تتمنى كل التوفيق للفريق اللبناني الذي يسعى اليوم للحصول للبنان على أول أوسكار في تاريخه"، متابعة "أنا فخورة جدا بهذا الإنجاز وننتظر حفل الليلة على أحرّ من الجمر".

وأظهر الحساب الرسمي للأكاديمية عبر "تويتر" لقطات من الاستعدادات الجارية في قلب لوس أنجلس قبيل ساعات قليلة تفصلها عن الحفل.

وكانت مجلة "فاريتي" لفتت إلى أن "أكثر من 45 مليون قطعة كريستال ستضيء منصة مسرح أوسكار 2018"، موضحة أن "النجمتين جنيفر لورانس وجودي فوستر ستقدمان فئة جائزة أفضل ممثلة، بدلا عن كاسي آفليك".