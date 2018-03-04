"أبل" تخطط لطرح حاسوب "ماك بوك إير" رخيص خلال 2018

ذكرت تقارير بأن شركة "أبل" التكنولوجية الأمريكية، تخطط لطرح نسخة أرخص من هاتف "مك بوك" المحمول، خلال الربع الثاني من 2018.

© AP Photo/ Jason DeCrow "قاتل ماك بوك"..."مايكروسوفت" تجهز حاسوبا محمولا سيقلب الموازين

ووفقا لموقع " 9to5Mac" فإن المحلل مينغ تشي كو يتوقع بأن تطرح "أبل" حاسوب " ماك بوك إير" بسعر أرخص، وسيبلغ حجم شاشته 13 بوصة، وذلك في مبادرة منها لتعزيز مبيعات حواسيبها المحمولة، بحسب موقع " ذا فيرج ".

وبينما يحتفل خط إنتاج حاسوب "ماك بوك" بعامه العاشر في 2018، فلم يتلقى طوال هذه الفترة سوى تحديثات إضافية، وكان آخرها في الصيف الماضي، عندما طرحت "أبل" تحديثا على معالج "إنتل" أسرع، بسرعة 1.8 غيغاهرتز.

ويبلغ سعر حاسوب "ماك بوك إير" حاليا 999 دولار أمريكي.