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07:29 05 مارس/ آذار 2018
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    بريان فوغل يتسلم الأوسكار

    فيلم عن روسيا يفوز بـ"أوسكار" أفضل وثائقي

    © REUTERS/ MIKE BLAKE
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    فاز الفيلم الوثائقي "إيكاروس" للمخرج براين فوغل، اليوم الاثنين 5 مارس/آذار، بجائزة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار"، حيث يجري حفل توزيع الجوائز الـ 90 في لوس أنغلوس.

    استعدادات الأوسكار
    © REUTERS/ MARIO ANZUONI
    هذا الممثل ينسحب من تقديم حفل أوسكار بسبب التحرش الجنسي
    واشنطن — سبوتنيك. وقال مخرج الفيلم، عند تسلمه الجائزة:

    نعم، هذا الفيلم عن روسيا، ولكن الأهم من ذلك، هو ضرورة قول الحقيقة.

    ويدور الفيلم حول أزمة المنشطات في روسيا، وقد كرس الفيلم للرئيس السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات غريغوري رودتشينكوف، الذي شكلت شهادته أساسا للفيلم.

    في السياق ذاته، فاز سام روكويل بأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ ميزوري"، ولعب روكويل، 49 عاما، في الفيلم دور شرطي غاضب وعنصري.

    وتعتبر هذه أول جائزة أوسكار يفوز بها روكويل الذي شارك في عدد من الأفلام المستقلة مثل "موون" و"ذا واي واي باك"، بحسب رويترز.

    وقال روكويل الذي بدت عليه السعادة أثناء تسلمه الجائزة"أود أن أشكر الأكاديمية، "لم أتخيل أبدا أن أقول هذه الكلمات".

    يذكر أن روكويل هو ابن لممثلين وظهر في أول أفلامه المستقلة عندما كان في المدرسة الثانوية، ووصف روكويل وهو على المنصة كيف كان والده يخرجه من المدرسة عندما كان عمره ثماني سنوات كي يذهب إلى السينما.

    يشار إلى أن أن جائزة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية في 24 فئة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    منشطات, أفلام, حفل توزيع جوائز الأوسكار, أوسكار, الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار", براين فوغل, روسيا
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