أليسون جاني تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة

فازت الممثلة أليسون جاني بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما "أوسكار" كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "آي تونيا"، اليوم الاثنين 5 مارس/آذار.

© REUTERS/ MIKE BLAKE فيلم عن روسيا يفوز بـ"أوسكار" أفضل وثائقي

وتعد هذه أول جائزة أوسكار تفوز بها جاني،58 عاما، التي تلعب في الفيلم دور لافونا غولدن الأم المتعسفة للمتزلجة الأولمبية تونيا هاردينغ، بحسب رويترز.

واكتسحت جاني، الفائزة بجائزة إيمي سبع مرات، الجوائز الكبرى هذا الموسم بما في ذلك جائزة غولدن غلوب وجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).

وقالت لدى تسلمها الجائزة في إشارة إلى كاتب سيناريو الفيلم "ستيفن روجرز أنظر ماذا فعلت، أنظر إلى ما فعلته، أنت كاتب عبقري، شكرا لك على هدية لافونا، لم أتوقع حدوث ذلك لكنك توقعت ذلك، لقد قدمت معنى جديدا لكلمة صديق".

في السياق ذاته، فاز فيلم "امرأة رائعة" للمخرجة التشيلية سيباستيان ليليو، بجائزة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار" في فئة "أفضل فيلم أجنبي".