الأمير هاري يتعرف على والدي ميغان في حفل المعمودية

© REUTERS/ POOL ميغان ماركل للمرة الأولى مع أفراد من العائلة المالكة تلفزيونيا

ووفقا لمصدر "ي! نيوز" ، سيحضر الحفل والد الممثلة الأمريكية توماس ماركل، ووالدة ميغان سوف تقوم بالسفر إلى المملكة المتحدة.

ويذكر أن ميغان ماركل قررت تغيير الدين وتصبح إنجليكانية احتراما للعائلة المالكة والملكة إليزابيث الثانية. وتجدر الإشارة إلى أن ماركل ليست ملزمة بتغيير دينها من أجل دخول العائلة المالكة، لكنها لا تنوي تغيير قرارها. وسيجري حفل زفاف الأمير هاري وميغان في 19 أيار / مايو.