الممثل اللبناني عادل كرم يعلق على عدم فوز فيلمه "قضية 23" بالأوسكار

علّق الممثل اللبناني عادل كرم على عدم فوز فيلمه "القضية رقم 23" أو "The Insult" بجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وهو من إخراج زياد دويري.

وغرد كرم بصورة له عبر موقع "تويتر" مع فريق عمل الفيلم من حفل الأوسكار الـ 90، وكتب معها: شكرا يا لبنان على دعمك. لقد بدأ الحلم.

Thank You Lebanon for all the support you showed. And the dream has just started… 🇱🇧🇱🇧🇱🇧 #TheInsult @SehnaouiAntoun @ZiadDoueiri pic.twitter.com/oQKokqUZUb — Adel Karam (@adelkaram9) March 5, 2018

وفاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2018، فيلم "امرأة رائعة"، للمخرجة التشيلية سيباستيان ليليو، والذي تدور أحداثه حول ممثلة متحولة جنسيا تدعى "دانييلا"، تواجه عنصرية في التعامل بعد وفاة حبيبها.

وفي فيلم " القضية 23 " يحطم "طوني" فني السيارات المسيحي اللبناني الذي يؤدي شخصيته عادل كرم، أشغالا أُجريت على أنبوب مخالف للقانون، أجراها على شرفته طاقم بناء بقيادة الفلسطيني "ياسر"، الذي يلعب دوره كامل الباشا.

وسرعان ما يتبادل الجانبان الإهانات واللكمات، وينتهي الحال بالاثنين في المحكمة في محاكمة، تسلط الضوء على التوترات العرقية والدينية المعتملة تحت السطح، التي تُبقي على انقسام لبنان بعد سنوات من انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

وأقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 90، فجر الإثنين 5 مارس/ آذار الجاري، على مسرح "دولبي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.