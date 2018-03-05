الممثل اللبناني عادل كرم يعلق على عدم فوز فيلمه "قضية 23" بالأوسكار

وغرد كرم بصورة له عبر موقع "تويتر" مع فريق عمل الفيلم من حفل الأوسكار الـ 90، وكتب معها: شكرا يا لبنان على دعمك. لقد بدأ الحلم.
Thank You Lebanon for all the support you showed. And the dream has just started… 🇱🇧🇱🇧🇱🇧 #TheInsult @SehnaouiAntoun @ZiadDoueiri pic.twitter.com/oQKokqUZUb— Adel Karam (@adelkaram9) March 5, 2018
وفاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2018، فيلم "امرأة رائعة"، للمخرجة التشيلية سيباستيان ليليو، والذي تدور أحداثه حول ممثلة متحولة جنسيا تدعى "دانييلا"، تواجه عنصرية في التعامل بعد وفاة حبيبها.
وسرعان ما يتبادل الجانبان الإهانات واللكمات، وينتهي الحال بالاثنين في المحكمة في محاكمة، تسلط الضوء على التوترات العرقية والدينية المعتملة تحت السطح، التي تُبقي على انقسام لبنان بعد سنوات من انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وأقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 90، فجر الإثنين 5 مارس/ آذار الجاري، على مسرح "دولبي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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