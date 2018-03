شاهد أطرف اللقطات من حفل جوائز الأوسكار 2018

في حال فاتتك مشاهدة الحفل، فهذه هي أطرف اللقطات التي تخللت حفل جوائز الأوسكار الـ 90 لعام 2018، الذي أقيم فجر الإثنين على مسرح "دولبي" في مدينة لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية:

1) خطاب جيمي كيمل الافتتاحي

داعب مقدم حفل الأوسكار، جيمي كيمل، الحاضرين لحفل الأوسكار 90، بالقول للفائزين بألا يقوموا من مقعدهم لبضع دقائق بعد الإعلان عن فوزهم، منعا للإحراج، في إشارة منه إلى خطأ حفل العام الماضي، والمتعلق بالإعلان عن فوز فيلم "لا لا لاند" بجائزة أفضل فيلم وليس فيلم "مونلايت".

كما تطرق كيمل لوقائع التحرش الجنسي في هوليوود، بالدفاع عن تمثال الأوسكار، والإشارة إلى أنه رجل محترم لا يقول كلمة بذيئة ولا يظهر أجزاء حساسة من جسده، كما أشار إلى أن هوليوود كرمت النساء من قبل في فيلم يحمل اسم "وات وومن وانت" أو "ماذا تريد النساء"، من بطولة ميل غيبسون، ومن إنتاج عام 2000.

2) جائزة مغرية لصاحب أقصر خطاب قبول

أعلن جيمي كيمل وللمرة الأولى عن منح جائزة دراجة "جيت سكي" مائية لمن يدلي بأقصر خطاب قبول لجائزته في حفل الأوسكار، والتي كانت في نهاية الحفل من نصيب مصمم الملابس مارك بريدجز من فيلم "فانتوم ثريد".

3) النجوم يفاجئون الجمهور

تعبيرا عن امتنان نجوم هوليوود للجماهير على حضورهم للأفلام في السينمات، اصطحب جيمي كيمل عدد من نجوم هوليوود، مثل جال جادوت وماغوت روبي ومارك هاميل ولوبيتا نيونغو، للسينما المواجهة لمسرح "دولبي" وفاجأوا الجمهور الحاضر لأحد الأفلام هناك بتواجدهم، وأحضروا لهم وجبات خفيفة، ومدفع شطائر هوت دوغ.

4) غاري أولدمان ووالدته

مازح غاري أولدمان والدته في خطاب قبوله لجائزة أفضل ممثل رئيسي عن تجسيده لدور رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل، وأشار إلى أنها أكبر من حفل الأوسكار نفسه، موضحا أنها تبلغ 99 عاما، وطلب منها أن تحضّر الماء الساخن، لأنه قادم لتناول المشروبات الساخنة معها في منزلها ومعه جائزة الأوسكار.

5) جودي فوستر بعكازات

أطلت الممثلة الأمريكية جودي فوستر مع الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس وهي تتكئ على عكازات، وعندما سألتها لورانس عن السبب أجابتها أن الممثلة الأمريكية ميريل ستريب هي من تسببت في إصابتها، وهو ما أثار ضحك ستريب، التي كانت جالسة بين الحضور.

6) عقاب من يطيل جائزة خطاب قبوله

داعب جيمي كيمل كل من يطيل من فترة إلقائه لخطاب قبول جائزته، بأنه سيعاقبه بإحضاره للممثل لاكيث ستانفيلد لكي يقول له "!Get Out" أو "اخرجوا!"، وهي الجملة التي رددها ستانفيلد في فيلم الإثارة "Get Out".