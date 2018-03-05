بالصور... ممثلة عالمية مخمورة تصدم الحضور بتصرفها خلال حفل "الأوسكار"

وتظهر الصور لورانس وهي تحمل قدحا من النبيذ بيدها وتمشي على المقاعد وبدى عليها السكر إثر تناولها الخمور.
#Oscars90— Fem Geek🔞 (@geek_fem) March 5, 2018
когда просят быть элегантной: pic.twitter.com/2MX9Hs70uw
وفي وقت سابق انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور الممثلة جنيفر لورانس بفستان كاشف رغم وجودها في مكان مفتوح في جو بارد، وذلك أثناء وجودها في لندن للترويج لفيلمها الجديد "رد سبارو".
Пьяненькая Лоуренс — моё тотемное животноe ❤️🖤 #Oscars pic.twitter.com/85E1KGc40G— Леночка (@matchestnaya) March 5, 2018
وردت لورنس على منتقديها عبر حسابها الشخصي "فيسبوك": "لا أعرف حقا من أين أبدأ، هذا الأمر ليس سخيفا فقط ولكنني أعتبره إساءة بالغة".
جينيفر لورانس بدأت تعمل البرومو لفيلم ريد سبارو من لندن ، جنيفر ممتعة لمن تكون اون ذا رود ، ومؤخرا صايرة تلبس شغلات حلوة 🤔— S (@GosssipHere) February 21, 2018
هالفستان كان انتريستنغ 🤔
و العالم هناك أنهبلت عشانه ذكرهم بفستان اليزابيث هيرلي القديم
فستان ليز أجمل بكثييير 💘👌🏼 pic.twitter.com/tYBUNq40PW
ينظم عادة حفل توزيع الأوسكار سنويا في شهر مارس أو فبراير في صالة مسرح كوداك في مدينة لوس انجلوس,كالفورنيا. ويعتبر هذا الحدث من الأحداث التي تحضي بتغطية إعلامية واسعة ومشاركة الكثير من الشركات الكبرى التي تحاول استخدام ليلة الحفل لترويج منتوجاتها من الملابس والزينة وفي بعض الأحيان يستخدم الحفل للتعبير عن آراء سياسية مثيرة للجدل من قبل الحائزين على الأوسكار.
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