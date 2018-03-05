بالصور... ممثلة عالمية مخمورة تصدم الحضور بتصرفها خلال حفل "الأوسكار"

صدمت الممثلة العالمية جنيفر لورانس، محبيها ومتابعيها بسلوكها خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

وتظهر الصور لورانس وهي تحمل قدحا من النبيذ بيدها وتمشي على المقاعد وبدى عليها السكر إثر تناولها الخمور.

وفي وقت سابق انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور الممثلة جنيفر لورانس بفستان كاشف رغم وجودها في مكان مفتوح في جو بارد، وذلك أثناء وجودها في لندن للترويج لفيلمها الجديد "رد سبارو".

وردت لورنس على منتقديها عبر حسابها الشخصي "فيسبوك": "لا أعرف حقا من أين أبدأ، هذا الأمر ليس سخيفا فقط ولكنني أعتبره إساءة بالغة".

جينيفر لورانس بدأت تعمل البرومو لفيلم ريد سبارو من لندن ، جنيفر ممتعة لمن تكون اون ذا رود ، ومؤخرا صايرة تلبس شغلات حلوة 🤔



هالفستان كان انتريستنغ 🤔

و العالم هناك أنهبلت عشانه ذكرهم بفستان اليزابيث هيرلي القديم

فستان ليز أجمل بكثييير 💘👌🏼 pic.twitter.com/tYBUNq40PW — S (@GosssipHere) February 21, 2018

ينظم عادة حفل توزيع الأوسكار سنويا في شهر مارس أو فبراير في صالة مسرح كوداك في مدينة لوس انجلوس,كالفورنيا. ويعتبر هذا الحدث من الأحداث التي تحضي بتغطية إعلامية واسعة ومشاركة الكثير من الشركات الكبرى التي تحاول استخدام ليلة الحفل لترويج منتوجاتها من الملابس والزينة وفي بعض الأحيان يستخدم الحفل للتعبير عن آراء سياسية مثيرة للجدل من قبل الحائزين على الأوسكار.