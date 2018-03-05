آثار تحطم مركبة فضائية تحير العلماء (فيديو)

تم اكتشاف آثار جسم غريب في أنتاركتيكا باستخدام صور "غوغل إيرث".

سبوتنيك. اكتشف الباحثون عن آثار الكائنات الفضائية في أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية) موقع تحطم غريب لمركبة فضائية. وتم العثور على آثار مجهولة باستخدام خدمة "غوغل إيرث" عبر الإنترنت، وفقا لما ذكرته "ديلي ميل"

وحدث التحطم المدهش في القطب الجنوبي، وأظهرت صور القمر الصناعي أثرا طويلا من الثلج.

ويعتقد مستخدمو الإنترنت، أنه لا يوجد شيء خارق في الصور. ويشير المتخصصون إلى أن الآثار على الثلوج تشير إلى ذوبان جليدي.