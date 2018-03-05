إليسا تغرد عن خسارة لبنان في الأوسكار

حرصت المطربة اللبنانية إليسا على دعم ومؤازرة بلدها لبنان، بعد خسارته في حفل الأوسكار الـ 90، وعدم فوزه بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

وغرّدت إليسا عبر حسابها الرسمي على "تويتر": لست حزينة على عدم فوز لبنان بجائزة الأوسكار. لأنني متأكدة أن مجرد الترشح للمرة الأولى في تاريخه هو إنجاز في حد ذاته، وأنا فخورة بصناع فيلم "قضية رقم 23".

I am not sad because #Lebanon didn’t win at the #Oscars. I am sure that getting a nomination for the first time in history is alone an accomplishment and we are proud of the team #TheInsult — Elissa (@elissakh) March 5, 2018

وفاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2018، فيلم "امرأة رائعة"، أو "فانتاستيك وومان" للمخرجة التشيلية سيباستيان ليليو، والذي تدور أحداثه حول ممثلة متحولة جنسيا تدعى "دانييلا"، تواجه عنصرية في التعامل بعد وفاة حبيبها.