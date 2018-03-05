الشرطة تستعيد أوسكار أفضل ممثلة بعد سرقته

ووفقا للمتحدثة باسم شرطة لوس أنجلوس، روزاريو هيريرا، فإن السارق يدعى تيري برايانت، وعمره 47 عاما، وسرق الجائزة من ماكدورماند، أثناء وضعها لها على طاولتها، في حفل العشاء الذي أقيم عقب حفل توزيع جوائز الأوسكار، وتم تحديد كفالة له تقدر بـ 20 ألف دولار، بحسب مجلة "فارايتي".

وغردت الصحفية كارا باكلي من صحيفة "نيويورك تايمز"، على "تويتر" الأحد 4 مارس/ آذار، أن من ألقى القبض على السارق هو المصور الخاص للطاهي وولفغانغ باك، المسؤول عن إعداد الطعام لنجوم هوليوود في حفل الأوسكار لسنوات طويلة.

ولكن رجحت باكلي أن فرانسس ماكدورماند، طلبت من الشرطة إخلاء سبيله، بعد استعادتها لجائزتها.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt — Cara Buckley (@caraNYT) March 5, 2018

واحتلفت فرانسس ماكدورماند بعودة جائزة الأوسكار لها من جديد، بتناولها شطيرة تشير برغر مزدوجة، في أحد المطاعم.

ونالت فرانسس ماكدورماند جائزة أفضل ممثلة رئيسية في حفل الأوسكار الـ 90، عن دورها في فيلم "ثري بيلبوردس أوتسايد إبينج ميزوري".

وكان السارق برايانت، أيضا قد احتفل بسرقته لجائزة فرانسس ماكدورماند، عبر فيديو شاركه على صفحته على "فيسبوك"، والذي سجله من حفل ما بعد توزيع جوائز الأوسكار.