8 أشياء من المحتمل أن تنقرض مع حلول 2030

وسط التكنولوجيا الجديدة التي نعيشها الآن، ولا تتوقف يوما عن إبهارنا باختراعات لم نكن نحلم في يوم ما أن تتواجد على أرض الواقع، من هواتف ذكية تخبرك بالتوقف عن شحنها عندما ينتهي شحنها، وتنظيم رحلات سياحية للقمر، وتصميم روبوتات جنسية، فإن هناك بعض الأدوات المنزلية التي سيكون مصيرها الزوال مع حلول عام 2030.

تتوقع مجلة "ريدرز دايجست" انقراض 8 اختراعات وأشياء في المستقبل القريب للأسباب التالية:

1) كبائن الهاتف

في التسعينيات كان هناك ثلاثة ملايين كابينة هاتف في مدينة نيويورك الأمريكية، ولكن مع ظهور الهاتف المحمول بأسعاره التي تناسب جميع شرائح المجتمع، قل استخدامها والاعتماد عليها تدريجيا.

وفي نيويورك حاليا هناك أكشاك من الممكن أن تجري من خلالها محادثات هاتفية، وإنترنت لاسلكي مجاني، بالإضافة إلى أماكن لشحن هاتفك الذكي، كما تشير شبكة "سي بي إس" الأمريكية. أما بالنسبة لكبائن الهاتف الأربعة المتبقية في نيويورك فهي متاحة للاستخدام المجاني، وبالتالي من المتوقع إزالتها بعد مرور 12 عاما.

Phone Booth and Big Ben in Westminster, England. pic.twitter.com/eShlCl43aY — OraliaSoto (@OraliaSotoRoman) February 20, 2018

2) الآيبود

بحلول سنة 2000، والدخول للقرن الـ 21، كان الآيبود من أعظم اختراعات شركة "آبل" الأمريكية، فهو ذلك الجهاز الصغير الذي يضم مكتبة تعج بآلاف الأغاني، ولكن بدأ نجمه في الأفول حاليا بعدما قرر الناس أن يستغنوا عنه، ويستعيضوا بهواتفهم الذكية للاستماع إلى أغانيهم المفضلة.

وفي عام 2018 قررت "آبل" أن تستمر في إنتاج آيبود شافل" و"آيبود نانو"، بينما لم تطرح نماذج حديثة من "آيبود تاتش"، ليكون هو الضلع الثالث والمتبقي من نماذج "آيبود".

notebooksbilliger Apple iPod touch 6G 128GB (space grau) 6. Generation: Item number: A 692026 Company: Apple Price: 296.99 Ship Price: 7.99 Availability: sofort ab Lager https://t.co/6px1oVyXwT %#Quickberater% pic.twitter.com/QQvoBudRFb — Quickberater (@SparVolltreffer) March 5, 2018

3) الريموت كونترول

يتوقع خبراء التكنولوجيا أنه سيتم الاستعاضة بأنه سيتم التحكم بالأجهزة المنزلية إما بواسطة الأوامر الصوتية أو عبر تطبيقات مخصصة على الهواتف الذكية.

🌟AMAZON DEAL OF THE DAY Logitech Harmony Ultimate Remote Control and Hub, works with Alexa (Hub software update required) RRP £229.99 NOW £79 https://t.co/yLnvTTwlaa pic.twitter.com/TuHp3ZIqQl — LowPriceBargainsUK (@EFOSbargainsUK) March 5, 2018

4) الأسلاك والشواحن

معظمنا يعاني من تشابك الأسلاك مع بعضها البعض، حتى أننا لا نعرف ما هو الموصول بماذا تحديدا، ولكن في المستقبل سنعيش في مستقبل لا سلكي، قائم على الاعتماد على الشحن بواسطة البلوتوث ومنصات الشحن.

#CordsOfSteel are the best Phone Chargers out there today! The Toughest, Smartest, Most Versatile Charger EVER! One Reversible Head charges hundreds of devices with one single head apple/android micro USB. pic.twitter.com/pGANZFrA5K — kulaBrands (@KulaBrands) March 2, 2018

5) الشيكات البنكية

توقع في المستقبل القريب أن ترمي دفتر شيكاتك، وأن تستعيض بشبكة الإنترنت فقط لعمل التحويلات والمعاملات البنكية.

My first check from the amazon affiliation trial. Danish banks don’t deal with checks anymore, and when they did, it would cost at least 15€ to deposit one:D Sending a letter with a 4$ check from USA — must’ve cost more than the check itself;) pic.twitter.com/NtTttgp09k — MrGarfi (@MrGarfi_Gaming) February 19, 2018

6) القنوات المشفرة

في عام 2017، استغنى 22 مليون أمريكي عن اشتراكاتهم في قنوات الكابل، واشتركوا في المقابل خدمات الستريم.

Free Cable TV On Your Apple TV 4 https://t.co/0pD383jVBD pic.twitter.com/yywAFlvqeJ — Your Apple TV (@AppleTV4Games) February 26, 2018

7) بطاقات الائتمان

ستعتمد في المستقبل على هاتفك الذكي فقط من أجل الدفع، بدلا من البطاقات الائتمانية، وذلك عن طريق تطبيقات مثل خدمة "آبل باي".

8) الكاميرات الرقمية

ستنقرض الكاميرات الرقمية في المستقبل مع حلول 2030، وسيكون بديلها هو الهواتف الذكية، التي تتمتع منذ الآن بكاميرات عالية الجودة، كما أن ما يميزها هو أنها سهلة الاستخدام.