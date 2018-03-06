بالفيديو... جهاز صغير يحل مشكلة سماعات الأذن لآيفون

كشفت شركة أبل، عن أنها بصدد تعويض مستخدمي هاتف آيفون X عن ميزتي زر الصفحة الرئيسية ومنفذ سماعات الأذن، وذلك باستخدام جهز صغير ملحق بالهاتف.

وذكر موقع TNW المعني بأخبار التكنولوجيا، أن الشركة كانت قد عرضت نسخة من هذا الجهاز لأول مرة في معرض CES2018، حيث تم اختبار الجهاز، وتمت الإشارة وقتها إلى أن الجهاز سيضيف منفذ لسماعات الرأس.

ويتميز الجهاز بحجم صغير، أقل من عرض شاشة هاتف آيفونX ما يجعله عمليا وغير مزعج للمستخدم، ويتم إلحاقه بالهاتف من خلال منفذ الشاحن، يصبح بذلك الهاتف مزودا بزر صفحة رئيسية حقيقي، يمكن الاستغناء به عن نظيره الافتراضي الذي يظهر أسفل الشاشة، بالإضافة لمنفذ الشاحن ومنفذ للسماعات.

ويتميز زر الصفحة الرئيسية الموجود في الجهاز بسرعة استجابته مقارنة بالزر الافتراضي، يضاف إلى ذلك أنه الجهاز يعمل بنفس الكفاءة أيضًا عند توصيل سماعات الأذن والشاحن في وقت واحد.