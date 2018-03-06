السعودية تكشف عن موعد أضخم عرض في جدة يجمع كبار نجوم المصارعة الحرة

© Sputnik. Vladimir Astapkovich السعودية تحتكر منافسات مصارعة "WWE" لمدة 10 سنوات

وأوضحت الهيئة العامة للرياضة في السعودية: "بالتعاون مع "WWE"، سيتم استضافة عرض الـ"رويال رامبل" "The greatest Rumble" في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان 2018.

وللمرة الأولى في تاريخ الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة (WWE)، سيضم العرض أكثر من 50 نجماً، من بينهم كبار النجوم مثل جون سينا John Cena، وتريبل إتش Triple H، ورومان راينز Roman Reigns، وأي جاي ستايلز AJ Styles، وبراون سترومان Braun Strowman وغيرهم، وذلك وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ WWE، فينس مكمان، إن "هذه اللقاءات تعكس الشراكة مع الهيئة العامة للرياضة السعودية والالتزام طويل الأمد بتقديم المباريات العالمية والمصارعين العالميين الذين يملكون شعبية كبيرة حول العالم، مؤكدًا سعادته واللاعبين بلقاء الجماهير السعودية".

يُذكر أن هذه الفعالية تأتي في إطار شراكة متعددة الأوجه، تمتد على مدى 10 سنوات، وتأتي دعماً لرؤية السعودية 2030، التي تتضمَّن مجموعة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية التنموية.