"إم بي سي" تعلن تفاصيل إيقاف عرض الدراما التركية على شاشاتها

أوقفت قنوات "إم بي سي" السعودية عرض جميع الأعمال التركية على شاشاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

© AP Photo/ Hassan Ammar هذه شروط الأمير محمد بن سلمان للظهور على قناة "إم بي سي" السعودية

وأعلن المتحدث الرسمي باسم "إم بي سي"، مازن حايك، إن قرار الشبكة جاء بسبب تكلفة إنتاج الحلقات، حيث تتكلف الحلقة من المسلسل العربي ما بين 40 ألفا إلى 100 ألف دولار تقريبا، بينما تصل تكلفة إنتاج الحلقة التركية 250 ألف دولار تقريبا، حسب صحيفة عاجل الإلكترونية.

وأكد مازن حايك أن القرار يسهم في تحفيز إنتاج مزيد من المحتوى العربي والخليجي.

وأشار إلى أن الفرصة متاحة الآن لمنافسة الدراما التركية، من خلال المنتج العربي.

وأضاف أن إتاحة الإمكانات المهنية والمادية والمعنوية تعمل على تأمين مواصفات إنتاج عالية قادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية.