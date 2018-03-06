مطرب لبناني يعلن ترشحه في الانتخابات النيابية

أعلن المطرب اللبناني جو رعد، عن ترشحه في الانتخابات النيابية، قبل ساعات من إغلاق باب الترشيح.

وغرد المطرب اللبناني رعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا "أعلن أنا جو رعد ترشحي للانتخابات النيابية في بيروت، مرشحا مستقلا غير تابع لأية جهة سياسية، تابع لقناعاتي وإيماني بأن غدا يوم أفضل".

وتساءل العديد من مستخدمي "تويتر"، عن مدى جدية رعد في الترشح، أم أنها تصب ضمن تهكمه على كثرة المرشحين، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

يذكر أن وزارة الداخلية والبلديات في لبنان، كانت قد فتحت يوم الإثنين، 5 فبراير/ شباط، باب تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، الذي يستمر حتى اليوم الموافق 6 مارس/ آذار.

اعلن انا جو رعد ترشحي للانتخابات النيابية في بيروت

مرشح مستقل غير تابع لاي جهة سياسية تابع لقناعاتي وإيماني بإنو غدا يوم افضل — Joe Raad (@JoeRaad) March 6, 2018

وفي حين لم ترتسم بعد صورة التحالفات الانتخابية بانتظار أن تكمل الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد لوائحها الانتخابية ومشاوراتها مع الكتل السياسية الأخرى، برز إعلان العديد من الشخصيات ترشحها بصورة مستقلة آملة أن تحجز لها مقعدا في البرلمان المقبل، لاسيما أن الانتخابات ستجري وللمرة الأولى في لبنان وفق القانون النسبي، الذي يتيح مجالا أوسع لدخول وجوه جديدة إلى مجلس النواب الجديد.