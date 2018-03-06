"نيتفلكس" تضع ضوابط جديدة للرقابة الأبوية

أجرت شبكة "نيتفلكس" الترفيهية الأمريكية للبث الحي، تحسينات على إعدادات الرقابة الأبوية، بشأن المحتوى المعروض لديها بالنسبة للأطفال.

وبغض النظر عن توافر "التصنيفات العمرية"، فإنه يمكن للآباء مع التحديث الجديد، أن يضعوا "رمزا سريا"، يتيح لهم منع أبناءهم من مشاهدة أي محتوى معين، حتى لو كان الفيلم أو المسلسل موجها للأطفال في المقام الأول، بحسب موقع " ذا فيرج ".

أيضا تشمل التحديثات الجديدة، إظهار مستويات النضج، عند بداية عرض كل محتوى لديها، وذلك لكي يكون الآباء على وعي تام بما يشاهده أبناؤهم.

وأضافت بأن هذه التحديثات سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

تأتي تحسينات "نيتفلكس" الجديدة على إعدادات الرقابة الأبوية، تزامنا مع إطلاق شركة "ديزني" لخدمة بثها الخاص عبر الإنترنت، والتي تستهدف موادها المعروضة كلا من الآباء والأبناء.

يذكر أن "نيتفلكس" عقدت مؤخرا شراكة هي الأولى من نوعها مع شبكة "أو إس إن" الأمريكية المشفرة، والتي ستمكن مشتركي الأخيرة في أفريقيا وشمالي أفريقيا، من مشاهدة كل محتوى شبكة "نيتفلكس"، التي تعد أكبر شركة بث رقمي في الولايات المتحدة الأمريكية.