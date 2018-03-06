"نيتفلكس" تضع ضوابط جديدة للرقابة الأبوية

أيضا تشمل التحديثات الجديدة، إظهار مستويات النضج، عند بداية عرض كل محتوى لديها، وذلك لكي يكون الآباء على وعي تام بما يشاهده أبناؤهم.
وأضافت بأن هذه التحديثات سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.
Netflix Gaining Expanded Parental Controls, More Prominent Ratings https://t.co/uYl6Ie4CJK by @julipuli pic.twitter.com/4DOV8PI5nR— MacRumors.com (@MacRumors) March 5, 2018
تأتي تحسينات "نيتفلكس" الجديدة على إعدادات الرقابة الأبوية، تزامنا مع إطلاق شركة "ديزني" لخدمة بثها الخاص عبر الإنترنت، والتي تستهدف موادها المعروضة كلا من الآباء والأبناء.
يذكر أن "نيتفلكس" عقدت مؤخرا شراكة هي الأولى من نوعها مع شبكة "أو إس إن" الأمريكية المشفرة، والتي ستمكن مشتركي الأخيرة في أفريقيا وشمالي أفريقيا، من مشاهدة كل محتوى شبكة "نيتفلكس"، التي تعد أكبر شركة بث رقمي في الولايات المتحدة الأمريكية.
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