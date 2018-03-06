طفل يقفل هاتف والدته لمدة 47 عاما

© Sputnik. Ramil Sitdikov معظم مستخدمي "آيفون" يرفضون تحديث هواتفهم لهذه الأسباب

وبحسب ما أوردته صحيفة " ساوث تشاينا مورننغ "، فإن الأم أعطت هاتفها " آيفون " لابنها البالغ من العمر عامين، لكي يشاهد فيديوهات تعليمية عليه.

ولكن عندما عادت الأم إلى المنزل، فوجئت بأن الهاتف يخبرها بأنه تم إدخال الكلمة السرية الخاطئة لمرات عديدة، وهو ما ترتب عليه إغلاق شاشته لمدة 25 مليون دقيقة.

وأشار خبير تكنولوجيا في أحد فروع شركة "أبل" في شانغهاي للصحيفة، إلى أنه صادف هواتف ذكية تم إغلاق شاشتها لمدة 80 عاما، بسبب إدخال الكلمة السرية الخاطئة بها مرات عديدة.

ومن الممكن تفادي مشكلة قفل شاشة الهاتف، بمسح كامل البيانات عليه، ثم إجراء ضبط إعدادات المصنع.

وأثارت القصة جدلا بين مستخدمي الإنترنت في الصين، ما بين آراء تقول إنه كان لا يجب على الأم أن تعطي هاتفها لابنها منذ البداية، وأصوات أخرى تعتقد أنه كان يجب عليها أن تحمي بيانات هاتفها وتخزنها، تحسبا لحدوث أية مشكلة.

إن نظام الحماية في شركة "أبل" يقوم على إطالة فترة قفل شاشة أجهزتها، كلما كثر عدد مرات إدخال كلمة السر الخاطئة بها.