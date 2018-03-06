العثور على أقدم رسالة في العالم

عثر زوجان على أقدم رسالة في العالم، وذلك في أحد شواطئ غربي أستراليا.

وجدت تونيا إلمان الرسالة بداخل زجاجة، ملقاة على رمال الشاطئ، بالقرب من جزيرة ويدج، في شهر يناير/ كانون الثاني، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وقال كيم إلمان، زوج تونيا: اعتقدت في البداية أن الرسالة مجرد قمامة، ولكنها احتفظت بها، بعد أن وجدت بأنها مميزة، وأنها ستشكل إضافة في مكتبة منزلنا.

وذكرت "ذا غارديان" أن الرسالة مطبوعة في ألمانيا، وتم كتابتها بتاريخ 12 يونيو/ حزيران عام 1886، وتم المصادقة عليها من قبل متحف أستراليا الغربية.

ويقول مساعد أمين المتحف في علم الآثار البحرية، روس أندرسون إن الرسالة تم إلقائها من سفينة الإبحار الألمانية "بولا" في عام 1886، لتعبر المحيط الهندي، على بعد 950 كيلو مترا من الساحل الأسترالي.

World's oldest message in a bottle found by beachwalker in Australia 132 years later: https://t.co/9rFzQiRtKW #history pic.twitter.com/jfCDZ2gAqE — Daniel López Azaña (@danieloaz) March 6, 2018

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وأوضح أندرسون، أنه في عام 1886، كانت السفن الألمانية تجري تجربة إلقاء آلاف من الرسائل، من أجل تتبع التيارات البحرية.

وتم وضع في كل رسالة إحداثيات السفينة، وتاريخها واسمها، وهو ما ساعد أندرسون على استنتاج الحقائق السابقة.

ومن بين آلاف الرسائل، تم العثور على 662 رسالة أخرى من نفس التجربة الألمانية، وكان آخر رسالة تم اكتشافها في عام 1934.

وذكرت "ذا غارديان" أن أقدم رسالة في زجاجة عثر عليها، يعود عمرها لـ 108 عام.

وقال كيم إلمان أنه بعد إحضار الرسالة الأثرية للمنزل، كانت رطبة، فوضعها في الفرن مدة خمس دقائق لكي تجف.