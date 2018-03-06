محمد صلاح ضمن قائمة "فوربس" الأولى للشباب العرب تحت الـ30

وأشارت المجلة في قائمتها الجديدة، إلى أن صلاح (25 عاما) هو ثاني هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان العام الماضي مميزا بالنسبة له، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2017 قاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1990.

وأضافت أن صلاح له مساهمات في الأعمال الخيرية بداخل مصر، مثل إسهامه في بناء مستشفى في مسقط رأسه نجريج بمحافظة الغربية.

كما اختارت "فوربس" محمد صلاح ضمن قائمتها لأفضل 10 لاعبين كرة قدم عرب على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يصل عدد متابعيه على الشبكات الاجتماعية إلى 19.5 مليون متابع، كما أن اسمه أصبح متداولا بشكل كبير على وسائل الإعلام، بعد حصوله على لقب أفضل لاعب في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تتضمن قائمة (Arab 30 under 30) رواد أعمال ومشاهير ومبتكرين من أصول عربية لمعوا في مجالات إبداعية مختلفة، وأثروا في محيطهم بتجارب ملهمة.. تعرف على القائمة كاملة https://t.co/2NRwBzS3cY pic.twitter.com/l2FcGBeT2C — فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) March 4, 2018

أشهر 10 لاعبين كرة قدم عرب على وسائل التواصل الإجتماعي pic.twitter.com/vNBf4TzNYT — فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) March 4, 2018

واعتمدت مجلة "فوربس" في اختيارها للقائمة، على الأسماء التي كانت أكثر تداولا في وسائل الإعلام، وعلى الشبكات الاجتماعية خلال السنة، كما أنها تختار الأسماء التي تمكنت من تحقيق تغيير.

كما شملت قائمة المجلة لـ 30 شاب عربي تحت سن الثلاثين، المطربة اليمنية بلقيس فتحي، والتي قالت عنها إنها "أصدرت ألبومها الثالث "أراهنكم" في عام 2017 فتصدر الأسواق سريعا، وأنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أحيت أول حفلا للسيدات فقط في السعودية، وحفل "مهرجان الشارقة للموسيقي العالمية"، كما أنها اختيرت سفيرة للعلامة التجارية "بانتين" في عام 2016، بالإضافة إلى مجوهرات "لازوردي" في عام 2017.

A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on Feb 3, 2018 at 9:35am PST

أيضا من المشاهير الذي أدرجته المجلة في قائمتها الجديدة والأولى، المطرب الفلسطيني محمد عساف، وأوضحت اختيارها له بأن نجوميته برزت بعد فوزه بلقب برنامج المسابقات الغنائية "Arab Idol" في عام 2013، وفي العام نفسه اختير من الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة، وقد أصدر مؤخرا أغنية مشتركة مع المطرب اللبناني الكندي "مساري" اسمها "Roll With It"، والتي حصلت على على أكثر من 1.7 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" للفيديوهات خلال أقل من 10 أيام، كما أن عساف سفيرا للعلامة التجارية "ماكس"، الرائدة في قطاع التجزئة والأزياء، والمملوكة من قبل الملياردير ميكي جاغتياني.

A post shared by Mohammed Assaf🇵🇸 (@mohammedassaf89) on Mar 1, 2018 at 9:52am PST

كما جاء في القائمة اللبنانية إيف تمراز نجار، الحاصلة على براءة اختراع لرصد نوعية الهواء الذي يحدد المواد المسببة للحساسية، مثل: حبوب اللقاح، وشعر الحيوانات الأليفة لحظة بلحظة، ويتم ربط الجهاز بتطبيق للهاتف، بحيث ينصح المستخدمين بتسجيل أعراضهم والحصول على التشخيص لتحسين صحتهم.

وأشارت "فوربس" إلى أن نجار حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم العصبية في باريس، كما أنها تتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية واليابانية والإسبانية.