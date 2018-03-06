محمد هنيدي يتحدى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية

أعلن الممثل المصري محمد هنيدي عن تحديه لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، في بطولة الألعاب الإلكترونية "بلاي ستيشن".

ومازح هنيدي الشيخ عبر "تويتر"، إذ غرد: "يلا يا معالي المستشار هتحداك في جيم فيفا في بطولة الألعاب الإلكترونية… بس بلاش ونبي تديني الدراع البايظ اللي مابيشوطش".

يلا يا معالي المستشار هتحداك في جيم فيفا في بطولة الالعاب الالكترونية

بس بلاش ونبي تديني الدراع البايظ اللي مابيشوطش@Turki_alalshikh pic.twitter.com/l6LdJcninl — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 6, 2018

وتعتبر بطولة كأس تركي آل شيخ للألعاب الإلكترونية، هي أول بطولة من نوعها في مصر، والتي ستقام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في الفترة من 13 حتى 15 مارس/ آذار الجاري.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 500 ألف جنيه، والمركز الثاني 300 ألف، بينما تبلغ جائزة المرتبة الثالثة 150 ألف جنيه، والرابعة 50 ألف جنيه، كما أنه يتم توزيع مئة جائزة، تبلغ قيمة كل منها 10 آلاف جنيه.

يذكر أن محمد هنيدي شارك أساطير كرة القدم، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، في احتفال هيئة الرياضة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018.