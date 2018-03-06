محمد هنيدي يتحدى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية

ومازح هنيدي الشيخ عبر "تويتر"، إذ غرد: "يلا يا معالي المستشار هتحداك في جيم فيفا في بطولة الألعاب الإلكترونية… بس بلاش ونبي تديني الدراع البايظ اللي مابيشوطش".
يلا يا معالي المستشار هتحداك في جيم فيفا في بطولة الالعاب الالكترونية— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 6, 2018
بس بلاش ونبي تديني الدراع البايظ اللي مابيشوطش@Turki_alalshikh pic.twitter.com/l6LdJcninl
وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 500 ألف جنيه، والمركز الثاني 300 ألف، بينما تبلغ جائزة المرتبة الثالثة 150 ألف جنيه، والرابعة 50 ألف جنيه، كما أنه يتم توزيع مئة جائزة، تبلغ قيمة كل منها 10 آلاف جنيه.
يذكر أن محمد هنيدي شارك أساطير كرة القدم، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، في احتفال هيئة الرياضة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018.
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