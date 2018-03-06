مقدم حفل الأوسكار يرد على هجوم ترامب

هاجم مقدم حفل جوائز الأوسكار جيمي كيمل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مزحته بشأن تحقيق الحفل الأخير أدنى مشاهدات في التاريخ.

وكان ترامب أطلق دعابة حول تحقيق حفل الأوسكار الـ90 معدلات مشاهدة منخفضة، وأرجع السبب في هذا لانعدام النجوم في هوليوود، باستثنائه.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore — except your President (just kidding, of course)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018

فرد جيمي كيمل على مزحة ترامب عبر "تويتر"، بالتغريد: شكرا أيها الرئيس الحائز على أدنى تصنيف في التاريخ.

Thanks, lowest rated President in HISTORY. https://t.co/E01UgDaZ3T — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) March 6, 2018

وتعتبر هذه هي المرة الثانية بالنسبة لجيمي كيمل، في تقديم حفل جوائز الأوسكار، بعد أن قدمه للمرة الأولى في العام الماضي 2017.

© REUTERS/ LUCAS JACKSON شاهد أطرف اللقطات من حفل جوائز الأوسكار 2018

وجيمي كيمل هو مقدم البرنامج الحواري الترفيهي الأمريكي "جيمي كيمل لايف"، المذاع على شبكة "إيه بي سي".

وبحسب إحصاءات شركة "نيلسن"، فإن حفل هذا العام شاهده 26.5 مليون مشاهد حول العالم، وهو انخفاض بنسبة 20% عن حفل العام الماضي، الذي شاهده 33 مليون مشاهد، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وهاجم حفل الأوسكار الأخير دونالد ترامب، وبعض سياساته، ومنها التي تتعلق بالمهاجرين، واستقالة هوب هيكس من منصبها في البيت الأبيض، كمدير للاتصالات.

وحاز الفيلم الرومانسي الخيالي "ذا شيب أوف ووتر" على أرفع الجوائز السينمائية، في حفل الأوسكار الـ90، وهي جائزة أوسكار لأفضل فيلم.