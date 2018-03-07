عقوبة قاسية تنتظر سارق جائزة "الأوسكار"

يواجه المتهم بسرقة جائزة الأوسكار الخاصة بالممثلة فرانسيس مكدورماند، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة قدرها 20 ألف دولار.

ووفقا لما نشرته صحيفة "غارديان"، تم إلقاء القبض على تيري براينت، البالغ من العمر 47 عاما، لسرقته تمثال الأوسكار وتفاخره بذلك على موقع "فيسبوك".

© REUTERS/ LUCAS JACKSON مقدم حفل الأوسكار يرد على هجوم ترامب

وقام براينت بتسجيل مقطع فيديو طلب فيه من متابعيه تهنئته على فوزه بالجائزة في فئة الموسيقى.

وكانت ماكدورماند قد حصدت الجائزة كأفضل ممثلة في دور رئيسي بفيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri، قبل أن تسرق بساعات.

وأوضح متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، أن براينت كانت لديه تذكرة لحضور هذا حفل الأوسكار، كما زعمت صحفية في "نيويورك تايمز"، أن رجل استحوذ على تمثال الأوسكار الخاص بفرانسيس ماكدورماند وفر حاملا إياه.

يذكر أن براينت مهدد بالسجن ودفع الغرامة، رغم التقارير التي تؤكد أن فرانسيس سامحته.