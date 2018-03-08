"كوكاكولا" توفر مشروب كحولي للمرة الأولى في تاريخها

بعدما اعتاد المستهلكون إصدارها لمشروات غازية فقط، طوال سنواتها الـ 132، قررت شركة "كوكا كولا" وللمرة الأولى طرح مشروبات كحولية، وتحديدا في اليابان.

وقالت "كوكاكولا" إنها تعتزم إنتاج مشروبات معباة في صفائح معدنية (كانز)، والتي تتضمن مادة روحية تدعى "شوشو"، وذلك في محاولة منها لازدياد شعبيتها في اليابان، وفقا لصحيفة "ذا غارديان".

وستتراوح نسبة تواجد المادة الكحولية في المشروب الجديد، من 3% إلى 8%.

وبينما أشار رئيس "كوكاكولا" في اليابان، جورج جاردونو، إلى أنهم لم يختبروا المشروبات ذات نسبة الكحوليات الضئيلة بعد، ولكنها مثالا لاختبار فرص جديدة خارج مناطق توزيعهم الأساسية.

.@CocaCola lanzará una bebida con alcohol; la compañía refresquera escogió a #Japón para vender el producto elaborado a partir de una bebida destilada llamada shochu con agua gasificada y aromatizantes. pic.twitter.com/3TD0bjHPAC — EAM (@EAMNewlink) March 7, 2018

​وغالبا ما ستوفر "كوكاكولا" مشروباتها الروحية في اليابان فقط، بسبب "الصفات الخاصة والفريدة" لجمهورها.

ويأتي طرح "كوكاكولا" للمشروبات الروحية، تزامنا مع إطلاقها لمنتجات جديدة أخرى، مثال المياة المعدنية، والشاي، والقهوة، بعد انخفاض نسبة الإقبال على مشروباتها الغازية، بسبب المخاوف من اكتساب السمنة.

وذكر تقرير صادر في العام الماضي، من محللي المعهد الجمهوري الدولي، أن نسبة مبيعات المياه المعدنية شهدت ارتفاعا في بريطانيا للمرة الأولى، وذلك بسبب اتجاه المستهلكين لخيارات صحية.

وكانت "كوكاكولا" أكدت أنه لا نية لديها في خفض نسبة السكر في مشروباتها الغازية، لأنه بلغ لديهم أن الجمهور يحب طعم منتجاتهم، ولكن ستقوم الشركة في المقابل بتوفير زجاجات أصغر في الحجم، وبسعر أعلى، لتعويض تأثير الضرائب على المشروبات الغازية.