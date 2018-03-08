حقيقة وقف البرنامج المصري الساخر "أبلة فاهيتا"

أرسل المجلس الأعلى للإعلام، المصري، خطابا إلى فضائية "سي بي سي"، يطالبها بحذف الإيحاءات الجنسية الواضحة والصريحة من أي حلقة خاصة ببرنامج "أبلة فاهيتا".

© REUTERS/ Andrea Comas وقف إعلان لشركة اتصالات شهيرة بسبب ألفاظ خادشة للحياء

كما طالبت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقي شاروبيم، القناة بوضع اسم الممثل الذي يتقمّص شخصيتها على تتر البرنامج، حتى يمكن محاسبته عند الخطأ.

كذلك طالب المجلس قناة "سي بي سي"، بحذف جميع الإساءات والإيحاءات الجنسية من على صفحة القناة بموقع "يوتيوب"، والتي تتضمن الحلقات كاملة بما فيها الإساءات، مشددة على أن هذا الخطاب بمثابة إنذار للقناة والبرنامج لوقف الأخطاء المذكورة.

من السياق ذاته قال مصدر من داخل برنامج "أبلة فاهيتا" إنه تم وقفه منذ ثلاثة أسابيع ماضية، وتحديدا في الثلاثاء قبل الماضي، بسبب وصول عدد كبير من القضايا على القناة وعلى الشركة المنتجة، وفقا لتقارير مصرية محلية.

وأضاف أنه لا يتم تصوير البرنامج على مسرح "أوديو"، حيث يتم تصويره في وسط القاهرة، وأن ما يتم عرضها حاليا هو 5 حلقات تم تسجيلها في وقت سابق.

يذكر أن برنامج "أبلة فاهيتا" أثار جدلا في شهر ديسمبر/كانون الثاني، بعدما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا، بمنع عرض إعلان تجاري لشركة "فودافون مصر"، على جميع الشاشات والإذاعات.

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وجاء في القرار، الذي يحمل رقم 92 لعام 2017، أن الإعلان يضم ألفاظ ومشاهد لا تليق بالذوق العام، وتجافي كل القيم، وتحض على السلوك السيء، وتخدش الحياء، وهبوط اللغة، بحسب مواقع مصرية محلية.