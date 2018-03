ماكدونالدز" يكرم المرأة في يومها العالمي بهذه الطريقة

ولكنها ليست مزحة من جانب المطعم، ولكن هذا مقصود من جانب الشركة الأمريكية، احتفاءا بالمرأة في يومها العالمي ، والذي يوافق اليوم 8 مارس الجاري، وفقا لمجلة " بيزنس إنسايدر ".

وتم قلب الشعار "إم" الشهير، ليصبح "دابليو"، في إشارة إلى "ومان" والتي تعني بالانجليزية "امرأة".

وقال "ماكدونالدز" في بيان له، إنه سيحوّل شعاره رأساً على عقب على جميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و "إنستغرام"، يوم الخميس، في حين سيتم تزويد 100 فرع من فروعه بـ "عبوات، وقمصان وأكياس" للاحتفال.

وقالت مسؤولة التنوع العالمية لـ "ماكدونالدز" ، ويندي لويس: احتفالا بالمرأة في كل مكان، ولمرة الأولى في تاريخ علامتنا التجارية، قلبنا شعارنا المميز في اليوم العالمي للمرأة، تكريما للإنجازات غير العادية للنساء في كل مكان، وخاصة في مطاعمنا.

