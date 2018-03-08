4 أسئلة يوجهها المدير العظيم لموظفيه أسبوعيا

يشكو العديد من الموظفين من غياب التواصل بينهم وبين مديريهم، وهو ما يؤدي لقلة الإنتاجية بشكل عام، وغياب الإحساس بالولاء للمكان مع مرور الوقت.

ولكن وفقا لمجلة " إنك "، فإن المدير العظيم يخلق نوعا من الشفافية بينه وبين موظفيه، بإجراء جلسة بينه وبين كل موظف أسبوعياK ويطرح عليه الأسئلة التالية، والتي ستثمر عن نقاشات جذابة:

السؤال الأول) صف عملك هذا الأسبوع في كلمة واحدة؟

من خلال منح موظفيك حرية التعبير عن هذه الكلمة الواحدة، والاستماع إلى تفسيرهم، سوف يزداد وعيك لاستكشاف حلولا للمشاكل التي قد تجهلها، وسط انشغالك بمهامك الإدارية.

وبعد سماعك لآرائهم، اشكرهم على شفافيتهم معك، واشعرهم بالأمان، وأن لديك مصلحة قصوى في تواجدهم حولك، باعتبارهم حلفائك.

السؤال الثاني) أخبرني عن مرورك بيوم واحد جيد في العمل؟

سيساعدك هذا السؤال على معرفة تجربة إيجابية واضحة مروا بها خلال العمل، وذلك لكي تكررها لهم في كل الأيام.

​السؤال الثالث) اذكر ثلاثة أشياء إيجابية تحفزك على العمل يوميا؟

قد تعطيك الإجابات عن ذلك السؤال تحديدا رؤى هائلة بشأن ما يستمتع به الموظفين من عملهم ومن وجودهم في الشركة، وكن دقيقا في الاستماع للأشياء التي تحفزهم، فمن الممكن أن تكون "مهارة" اكتشفت حديثا، يمكن استثمارها في أماكن أخرى لإبراز أفضل ما لديها؟

السؤال الرابع) ما الذي أستطيع فعله لك لكي تكون أكثر إنتاجية؟

لا تستعجل موظفيك في الإجابة على هذا السؤال، وإذا كانت إجاباتهم فارغة، اسألهم في المقابل عن آخر مرة لم يستمتعوا فيها بالعمل، وما الذي يمكن فعله لتحسين هذه العيوب، وإذا كانوا موظفين جدد في المكان اطرح عليهم سؤال حول ما الذي نجح وما لم ينجح للاستمتاع بعملهم السابق.