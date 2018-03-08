الحائز على أوسكار أفضل ممثل لعام 2018 يواجه هذا الاتهام

يواجه الممثل البريطاني غاري أولدمان، الحائز على جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي لعام 2018، اتهامات من جانب زوجته السابقة.

واتهمت طليقة أولدمان، أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، بـ"النفاق"، لكونهم منحوا جائزة أفضل ممثل هذا العام إلى "شخص مسيئ"، موضحة أنه "اعتدى عليها بدنيا، أثناء زواجها، وضربها بهاتف"، بحسب تصريحاتها لموقع " تي إم زد ".

وقالت: تهانينا يا غاري وتهانينا للأكاديمية لمكافأتكم شخص مسيئ بجائزة أوسكار، ما الذي حدث لحركة "مي تو" المناهضة لعنف المرأة؟

ولكن دافع غاليفار، نجل غاري أولدمان عنه من اتهامات والدته له، وأكد في بيان له أن والده لم يعتد عليها، وأن كل من يقول غير هذا كاذب.

ووصف غاليفر والده غاري أولدمان بأنه "مرشدي في الحياة، وبطلي الوحيد"، وأنه توقف عن محادثة والدته منذ سبع سنوات، عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما.

كما أشار غاليفر إلى أن والده رجل طيب بشكل رائع، وأنه يرفض مقايضة أي شيء في سبيل سعادة وحب عائلته.

وشدد على أن ما يدعم كلامه، هو أنه لو كان والده أساء لوالدته كما تدعي، لما كانت المحكمة منحته حكما بأحقية الوصاية الوحيدة عليه وعلى شقيقه تشارلي.

Gary Oldman's son pens open letter defending father from domestic abuse claims https://t.co/HDViyo1sLK pic.twitter.com/viOkL4ngSD — THR International (@THRGlobal) March 7, 2018

​وكان غاري أولدمان (59 عاما) تطلق من زوجته الثالثة في عام 2001، عندما كان ابنهما غاليفر يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وفي نفس السياق، نفى المتحدث باسم غاري أولدمان ادعاءات زوجته السابقة، وأكد أنه تم تبرئته من هذه الاتهامات في عام 2001، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال إن استخدام زوجته لحركات "مي تو" و"تايمز أب" في اتهاماتها أمر مخزي، لكي تؤكد من خلالهما انتقام شخصي من جانبهما.

وفاز غاري أولدمان بجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي، عن تجسيده لشخصية رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية، ونستون تشرشل، في أحداث فيلم "داركست أور".