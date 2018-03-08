بالفيديو... ميغان ماركل تسدي نصيحة لطفلة تحلم بالتمثيل

أثناء احتفالهما باليوم العالمي للمرأة في مدينة برمنغهام البريطانية، الخميس 8 مارس/آذار الجاري، فوجئت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل بإحضار خطيبها الأمير هاري، فتاة صغيرة من بين الحشود الواقفة لتحيتهما.

© REUTERS/ POOL ميغان ماركل للمرة الأولى مع أفراد من العائلة المالكة تلفزيونيا

واصطحب الأمير، نجل ولي العهد البريطاني، الطفلة وتدعى "صوفيا"، وتبلغ من العمر 10 سنوات، عندما أخبرته برغبتها في العمل في مجال التمثيل، فلم يجد الأمير أفضل من خطيبته ميغان ماركل ، لكي تسديها نصائح إرشادية.

وبحسب مجلة "بيبول" الأمريكية، فإن صوفيا أشارت إلى أن ميغان ماركل أخبرتها بأنه في استطاعتها تحقيق كل ما تحلم به، وأنها ترغب في مشاهدتها على شاشة التليفزيون عندما تصبح ممثلة.

وأضافت صوفيا أن مقابلتها لميغان ماركل كان حلما تحقق على أرض الواقع، وأنها لن تنسى ذلك اليوم أبدا.

وكان آخر أعمال ميغان ماركل الفنية، قبل ارتباطها بالأمير هاري، هو الموسم السابع من المسلسل التليفزيوني "سوتس"، والذي لعب دورا هاما في شهرتها.

وسيحتفل الأمير هاري وميغان ماركل بزفافهما بداخل قلعة وندسور في 19 مايو/أيار المقبل.