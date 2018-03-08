بالفيديو... ميغان ماركل تسدي نصيحة لطفلة تحلم بالتمثيل

وبحسب مجلة "بيبول" الأمريكية، فإن صوفيا أشارت إلى أن ميغان ماركل أخبرتها بأنه في استطاعتها تحقيق كل ما تحلم به، وأنها ترغب في مشاهدتها على شاشة التليفزيون عندما تصبح ممثلة.
وأضافت صوفيا أن مقابلتها لميغان ماركل كان حلما تحقق على أرض الواقع، وأنها لن تنسى ذلك اليوم أبدا.
وكان آخر أعمال ميغان ماركل الفنية، قبل ارتباطها بالأمير هاري، هو الموسم السابع من المسلسل التليفزيوني "سوتس"، والذي لعب دورا هاما في شهرتها.
وسيحتفل الأمير هاري وميغان ماركل بزفافهما بداخل قلعة وندسور في 19 مايو/أيار المقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)