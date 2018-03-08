مطعم بيتزا يعتذر لزوجين في أمريكا عن "لفظ عنصري"

اعتذرت سلسلة مطاعم "دومينوز بيتزا" عما بدر من أحد فروعها في ولاية تكساس الأمريكية، تجاه زوجين، بسبب استخدامه للفظ عنصري.

وكتبت أمبر نسيم أنها طلبت 2 بيتزا من داخل الفرع، إحداهما من دون لحم خنزير من أجل زوجها المسلم، بحسب قناة " كي إتش أو يو 11 " الأمريكية المحلية.

ولكن عندما استلمت أمبر البيتزا، فوجئت بوجود عبارة "السيدة المتزوجة من مسلم" على إيصال الطلب، وهو ما أثار غضبها بشدة.

وأشارت أمبر إلى أنها سبّت العاملين في الفرع، وأخذت تصرخ، وشاركت تجربتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وأكدت عبر منشورها أن "هذا النوع من الكراهية والعنصرية يجب أن يتوقف".

وتقدمت مطاعم "دومينوز بيتزا" باعتذار من الزوجين، وأكدت أن هذه الخدمة غير مقبولة.

وأكد متحدث باسم سلسلة المطاعم إنهم لولا مواجهتهم لطلبات متزايدة في هذه الليلة، لكانوا سألوا أمبر نسيم عن اسمها ورقمها، لكي يتمكنوا من تحديد طلبها، والوصول إليها لكي يعتذروا منها.

وأكدت "دومينوز بيتزا" أن العامل الذي كتب هذه العبارة تعرض للتوبيخ، وأنه يشعر بالضيق مما فعله.