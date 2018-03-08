البرنامج المصري الساخر "أبلة فاهيتا" مستمر في عرضه

نفت قنوات "سي بي سي" المصرية التقارير التي زعمت وقف عرض البرنامج الساخر "أبلة فاهيتا" من على شاشتها، وهو من تقديم الدمية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

وأكدت في بيان تناقلته وسائل إعلامية محلية مصرية ، أن "كل ما نشر بهذا الصدد غير صحيح جملة وتفصيلا، ولا أساس له إلا في خيال (أو في نفس) من أرسله إلى المواقع".

وأوضحت "سي بي سي" أنها "لم تتخذ من جانبها قرارا بوقف البرنامج، وأن موسمه الحالي انتهى تصوير حلقاته في موعده المحدد والمعلن، بينما عرض هذه الحلقات مستمر خلال شهر مارس/آذار الجاري وحتى الموعد المحدد مسبقا لنهاية عرض حلقات الموسم، وأن هذا هو المعتاد في جميع المواسم".

وأشارت المحطة المصرية إلى أن بعض المواقع الإخبارية خلطت بين وقف عرض برنامج "أبلة فاهيتا" وخبر آخر تم نشره اليوم، الخميس 8 مارس/آذار، منسوبا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولجنة الشكاوى به، يفيد بأنه خاطب القناة بشأن عدة ملاحظات تخص البرنامج، وطلب من القناة اتخاذ ما يلزم لتلافيها.

وبينما أكدت "سي بي سي" أنها تتعامل ببالغ الجدية والاحترام مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والملاحظات أو القرارات الصادرة عنه بشكل عام، إلا أنها حتى اللحظة لم تصلها مخاطبة من المجلس بشأن البرنامج، مؤكدة أنه في حال وصولها ستتخذ اللازم فورا، سواء من حيث التعامل معها بالاهتمام الواجب، أو من حيث التواصل مع المجلس بشكل مباشر.

وكانت تقارير محلية مصرية، ذكرت أن المجلس الأعلى للإعلام، المصري، أرسل خطابا إلى فضائية "سي بي سي"، يطالبها بحذف الإيحاءات الجنسية الواضحة والصريحة من أي حلقة خاصة ببرنامج "أبلة فاهيتا".

كما طالبت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقي شاروبيم، القناة بوضع اسم الممثل الذي يتقمّص شخصيتها على تتر البرنامج، حتى يمكن محاسبته عند الخطأ.

كذلك طالب المجلس قناة "سي بي سي"، بحذف جميع الإساءات والإيحاءات الجنسية من على صفحة القناة بموقع "يوتيوب"، والتي تتضمن الحلقات كاملة بما فيها الإساءات، مشددة على أن هذا الخطاب بمثابة إنذار للقناة والبرنامج لوقف الأخطاء المذكورة.