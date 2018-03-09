بالصورة... طفل معجزة يولد بعد حمل 6 أشهر فقط

تحدثت أم بريطانية مكلومة لأول مرة عما وصفته بمعجزة ولادة طفلها بعد ستة أشهر فقط من الحمل، في نفس الوقت الذي فقدت فيه طفلتها الرضيعة.

وذكر موقع "هال ديلي" البريطاني، أن السيدة كاتي ويلسون، 22 عاما، فقدت طفلتها الرضيعة فويب، البالغة من العمر 20 شهرا، بعد صراع مع مرض نادر يصيب الجهاز العصبي، أصيبت به في مايو/أيار 2015.

Mum speaks of heartbreak for first time after tragic death of baby Phoebe — and the joy of her 'miracle baby' born six months later https://t.co/H3G5dNnVQu — Hull Daily Mail (@hulldailymail) March 8, 2018

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وأوضح الموقع أن الرضيعة فويب توفيت إثر إصابتها بمرض ساندهوف، وهو مرض نادر يصيب الجهاز العصبي، ويؤدي إلى تعطيل عمله، وتوفيت الرضيعة في فبراير/شباط 2016، وفي نفس الوقت الذي توفيت فيه حملت أمها في شقيقها الذي ولد بعد 6 شهور فقط من بداية حمله، حيث ولد في اليوم الثاني من أغسطس/آب.

وتصف الأم طفلها كاليب، البالغ من العمر 19 شهرا، بأنه "الطفل المعجزة"، والذي رأت فيه أمه عوضا لها عن طفلتها المتوفاة، كما أنها تؤكد أنه شبيه بشقيقته إلى حد كبير، وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن يحمل كاليب نفس جين المرض الذي أدى إلى وفاة شقيقته إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن لحسن الحظ.