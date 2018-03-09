لإطالة العمر... تكنيك ياباني يخلصك من خمول الصباح

يكافح الكثيرون في الصباح من أجل الاستيقاظ في مواعيدهم، ويتحايلون على المنبه في هواتفهم الذكية، من أجل الحصول على غفوة قصيرة.

ولكن وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن هناك فكرة يابانية قد تساهم في استيقاظك نشط في الصباح، وأن تشعر في كل يوم بالتجدد والحيوية.

وتحمل الفكرة اليابانية اسم "إيكيغاي"، وتعني أن "يكون لديك سببا يجعلك تستيقظ في الصباح، والذي هو هدفك في الحياة".

Awakening Your Ikigai by Ken Mogi https://t.co/dhN8qXhsU3 pic.twitter.com/21QGvGp1Mo — LynnDell Watson (@lynndellwatson) January 22, 2018

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وينتشر استخدام هذه الفكرة بشكل كبير، في جزيرة أوكيناوا اليابانية، حيث أن طول العمر منتشر بين سكانها، وكلمة "التقاعد" لا مكان لها في قاموسهم.

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ويشرح طبيب علم الأعصاب، ومؤلف كتاب "Awakening your Ikigai" أو "صحوة الإيكيغاي بداخلك"، كين موغي، كيفية تفعيل فكرة "إيكيغاي"، وذلك بالبدء بتقبل نفسك، وأن تتواصل معها ومع العالم، وأن تعثر على السعادة في الأمور الصغيرة في حياتك.

ويؤكد موغي أن تحدي "الإيكيغاي" الخاص بك لا يعني بالضرورة أن تقم بتغييرات ضخمة في روتينك المعتاد، ولكن بفعل الأمور البسيطة التالية، التي ستزيد من طاقتك، وتشعرك بالسعادة والرضا مع بداية اليوم:

1) التمرن

وذلك بممارسة رياضات بسيطة غير مجهدة بدنيا، مثل السير، أو اليوغا في غرفة المعيشة، أو الرقص على أنغام الموسيقى أثناء تناولك للإفطار.

2) الإفطار

لأنه أهم وجبة في اليوم، فلابد من تناول إفطار لذيذ يحمل نكهة مفضلة لديك، وينصح موغي بتناول الشوكولاتة والقهوة، ويوضح في كتابه "أن مادة الدوبامين ستنطلق في الدماغ، وهو ما يعزز من الاستيقاظ، قبل استلام المكافاة، وهي الشوكولاتة والقهوة".

كما يؤكد موغي أن فكرة تناول إفطار شهي في الصباح، سيعزز من فكرة الاستيقاظ في الصباح الباكر.

من أهم أعمدة فكرة "إيكيغاي"، هو التواصل الاجتماعي، بحسب المؤلف كين موغي، إذ أن التواصل مع زميل في الصباح لعدة دقائق قد يلعب دورا إيجابيا في حياتك، ويجعلك مقبلا على الحياة، ويكسر الروتين بداخلك.

وبحسب استطلاع رأي أجري في عام 2008، فإن الأمريكيين كانوا سعداء بشكل كبير بعد تواصلهم اجتماعيا لمدة 6 أو 7 ساعات يوميا.

ويشير موغي إلى أن مجرد توجهك للعمل في الصباح، ثم الجلوس هناك لمدة 8 أو 9 ساعات، ثم العودة إلى المنزل مرهقا، سيقضي على حياتك الاجتماعية تدريجيا.