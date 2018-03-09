مخرج "شكل الماء" الحائز على أوسكار 2018 يعلن انفصاله عن زوجته

أعلن غيليرمو ديل تورو، مخرج الفيلم الحائز على جائزة أوسكار أفضل فيلم لعام 2018 "ذا شيب أوف ووتر"، رسميا انفصاله عن زوجته، بعد زواج دام أكثر من 31 عاما، وأثمر عن ابنتين.

وكشف للصحيفة المكسيكية "ريفورما"، أنه وزوجته لورنزا نيوتن أنهيا إجراءات طلاقهما منذ العام الماضي، ولكنهما فضلا الإبقاء سرا على أخبار انفصالهما، وفقا لموقع "إنترتينمنت تونايت".

وأشار غيليرمو ديل تورو إلى أنه انفصل عن زوجته في فبراير/شباط 2017، بينما حصل على الطلاق في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

As Guillermo del Toro announces divorce from Lorenza Newton — let's take a look at some other stars to have been hit by the so-called #Oscars couples curse https://t.co/HbRJxE9Fl5 pic.twitter.com/q8RSy4xEzC — ET Canada (@ETCanada) March 9, 2018

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وكانت التكهنات بشأن طلاق غيليرمو ديل تورو انتشرت في حفل الأوسكار الأخير، عندما حضر برفقة كاتبة السيناريو كيم مورغان، والتي تتعاون معه في فيلمه المقبل "نايتمير آلي".

Guillermo del Toro enamorado de nuevo, reencontró el amor con la escritora Kim Morgan. Infórmate más en: https://t.co/LlsJXm8vgo pic.twitter.com/3SPfgCAkJr — La Neta (@LaNetaSiempre) March 8, 2018

وشكر ديل تورو الكاتبة كيم مورغان، في خطاب قبوله لجائزة الأوسكار، بينما لم يذكر طليقته.

ونال غيليرمو ديل تورو جائزتي أوسكار، في نسختها الـ 90، الأولى عن فيلمه "ذا شيب أو ووتر"، والثانية أفضل مخرج.

وتدور أحداث فيلم "ذا شيب أوف ووتر" في إطار خيالي رومانسي، حول امرأة تعمل في مختبر عسكري، تقيم علاقة سرية مع رجل في صورة سمكة.