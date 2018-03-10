"تويتر" يتجه لمنح "العلامة الزرقاء" لكل مستخدميه

وقال رئيس "تويتر" جاك دورسي، عبر بث حي على موقع "بيريسكوب"، الخميس 8 مارس/آذار، إن منح علامة التوثيق لكل المستخدمين، من الممكن أن يساعد في التأكد من هوية الأشخاص الذين يستخدمون موقع التغريدات الشهير، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وأشار دورسي إلى أن هذه الخطوة ستشجع المستخدمين على تأكيد المزيد من الحقائق عنهم، وأن الشركة بذلك ستنفي عن نفسها تهمة إصدارها لأحكام على أي منهم، بناءا على نزعة أو انحياز.

وجاءت كلمة جاك دورسي كجزء من تحسين شركة "تويتر" وتطويرها، بعد مرورها بالعديد من المشاكل، منها ما يتعلق بحسابات تنشر موادا عنيفة، وتحرش جنسي، والتلاعب بالرأي العام.

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وكان "تويتر" ابتكر علامة التوثيق الزرقاء، في عام 2009، وكانت مخصصة فقط لحسابات الشخصيات العامة، مثل مشاهير الفن، ثم أصبحت متاحة لحسابات الصحفيين والمدونين، أما بالنسبة للمستخدمين العاديين، فلابد أن يتقدموا بطلب رسمي للحصول عليها، وإبراز أسباب رغبتهم لها.

ولكن أكد مدير المنتجات في "تويتر"، ديفيد جاسكا، في نفس البث الحي، إن منح الشركة للعلامة الزرقاء بالطريقة السابقة تسبب في خلق حالة من الارتباك بين المستخدمين، واعتقدوا أن الشخص الحاصل على التوثيق يتلقى دعما من جانب "تويتر"، وأنها تؤمن بآرائه الشخصية.

يذكر أن "تويتر" تلقى انتقادات أيضا، بسبب كم الحسابات المزيفة المتواجدة عليه، واعترفت في وقت سابق من العام الحالي، أن أكثر من 50 ألف حساب روسي نشرت موادا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.