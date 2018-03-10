"فيسبوك" يعقد شراكة موسيقية

أعلن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، الجمعة 9 مارس/آذار، عن عقده لاتفاقية ترخيص مع شركة "وارنر ميوزيك".

وستتيح هذه الاتفاقية لكل مستخدمي "فيسبوك" إنشاء وتحميل ومشاركة الأغاني من كتالوغ "وارنر ميوزيك"، والذي يشمل قائمة الفنانين، إد شيران، وكولدبلاي، ومطرب البوب الراحل برينس، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وتتبع الاتفاقية اتفاقيات مماثلة بين "فيسبوك" و"يونيفرسال ميوزيك جروب" و"سوني للنشر".

وقال أولي أوبرمان، المسؤول الرقمي الأول لمجموعة "وارنر ميوزيك": إن شراكتنا مع "فيسبوك" ستساعد على توسيع عالم تدفق الموسيقى وخلق إيرادات تكميلية للفنانين، لقد أبرمنا "أفضل صفقة ممكنة" بحسب تعبيره.

Facebook and Warner Music sign music deal for videos and messages https://t.co/OGZrEFKNws pic.twitter.com/28eI1vblpu — Matt Navarra @ #SXSW 🌮 (@MattNavarra) March 9, 2018

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© REUTERS/ Dado Ruvic "فيسبوك" تدعم ملايين المستخدمين بتقنية استثنائية

وكان "فيسبوك" صرح في وقت سابق، أنه يبحث عن طرق أكثر تخصيصا، من الممكن أن تساعد مستخدميه في نشر الموسيقى، بما في ذلك من خلال موقعيه "ميسينجر" و"إنستغرام".

وتراجعت "فيسبوك" إلى حد كبير في مجال بث الموسيقى، في الوقت الذي تستثمر شركات ضخمة أخرى مثل "أبل" و"غوغل" في هذا القطاع المتنامي بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن منشورات الموسيقى منتشرة في كل مكان على "فيسبوك"، فقد سعت الشركة إلى إزالة المحتوى المضمّن بحقوق الطبع والنشر دون ترخيص.