مطعم يقدم الطعام مجانا بشرط واحد

قام مطعم يقع في منطقة جينبوتشو في العاصمة اليابانية طوكيو بتقديم عرض مغر لزبائنه، ويتمثل العرض بتناول الطعام مجانا بشرط واحد.

المطعم المعروف باسم "ميراي شوكودو" قام بالسماح للأشخاص الذين لايملكون المال بتناول الطعام بشرط العمل في المطعم.

حيث استقبل المطعم 500 شخصا يوم الجمعة 9 فبراير/شباط، للعمل لمرة واحدة فقط مقابل تسوية حساباتهم.

وبحسب قوانين المطعم فإنه يمكن للزبائن إما دفع ثمن طعامهم نقدا أو العمل لمدة 50 دقيقة، حيث يتوزع العمل بين الليل والنهار ففي حال العمل خلال النهار

فإنه سيتوجب على الزائرين استلام الطلبات وتنظيف الأطباق، أما ليلا سيقومون بغسل الأطباق، بحسب ما نقلت "ديلي ميل" البريطانية.

يذكر أن صاحبة المطعم وهي سيكاي كوباياشي، قد عملت في وقت سابق في مجال البرمجة لتترك عملها وتتفرغ لمشروعها الجديد.