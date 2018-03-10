خبير بريطاني يشتري 13 لوحة من أعمال بيكاسو في أسبوع واحد بسعر خيالي

وأنفق سميث على اللوحات الـ13 حوالي 113 مليون جنيه إسترليني.

وضمت المجموعة 4 لوحات اشتراها سميث في مزاد أقامته شركة "Sothebys" للمزادات في لندن يوم الأربعاء 29 فبراير/شباط، ومن ضمن الأعمال لوحة تصور حبيبة الرسام الإسباني، ماري تيريز والتر، ووصل ثمنها إلى 49.8 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية فإن سميث قام بشراء 9 لوحات من أعمال بيكاسو في اليوم الذي سبق شرائه للوحات الأربع، وذلك في مزاد جرى في دار "Christie".

ليصرف البريطاني ما مجموعه 113 مليون جنيه إسترليني في غضون أسبوع واحد فقط على ما مجموعه 13 لوحة للفنان الإسباني.