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    في الذكرى الـ 80 لتأسيسها... أهم 12 هاتف في تاريخ "سامسونغ"

    © REUTERS/ Sergio Perez
    منوعات
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    قبل الإعلان عن هاتف "غالاكسي 9" في شهر فبراير/شباط، أمضت شركة "سامسونغ" عقودا في تطوير هواتفها، بإصدارها للمئات من الطرازات، من أجل إرضاء جمهورها والتفوق على منافسيها.

    وبمناسبة الذكرى الـ 80 لتأسيسها في الأول من شهر مارس/ آذار، نعرض أهم 12 هاتف في تاريخ عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية، التي صنعت ما هي عليه الآن، بكونها من أهم شركات الهواتف الذكية في العالم، والمنافسة الأولى لشركة "أبل" الأمريكية، وفقا لتقييم موقع "ستاف".

    1) إس سي 1000 (1985)

    هو أول هاتف محمول تطلقة "سامسونغ" في تاريخها، وتم تصميمه للاستخدام بداخل السيارة، ولكنه كان يعاني من مشاكل متعلقة بالجودة.

    2) إس بي إتش-إم 100 (1999)

    كان أول هاتف تطلقة "سامسونغ" ومتخصص في تشغيل ملفات "إم بي ثري" الموسيقية، ولكن كان ما يعيبه هو مساحة تخزينة المتواضعة (64 ميغابايت) وعمر بطاريته المحدود.

    3) إس سي إتش-في200 (2000)

    وبينما هناك اختلاف في الرأي حول أول هاتف مزود بكاميرا، إلا أن ما هو مؤكد أن ذلك الطراز هو أول هاتف بكاميرا تطرحه "سامسونغ" في تاريخها، وعلى الرغم من جودة الكاميرا إلا أنه كان من أوائل الشاهدين لصور "السيلفي".

    4) إس جي إتش-تي100 (2002)

    أول هاتف مزود بشاشة "إل سي دي" متحركة، وعلى الرغم من جودتها الضعيفة، إلا أنها أطلقت شرارة الانطلاق لهواتف بشاشة أفضل خلال السنوات التالية.

    5) إس جي إتش-دي500 (2004)

    قوبل ذلك الطراز بأصداء إيجابية واسعة من جانب المستهلكين وقتها، إذ بيع منه 12 مليون هاتف، وذلك بسبب تصميمه بشاشة منزلقة، وأزراره الجيدة، وكاميرته بجودة 1.3 ميغا بيكسل. 

    6) إس جي إتش-آي700 (2004)

    رغم أنه قد يبدو شاحبا إلى جانب الطرازات الأخرى، ولكنه كان "سبقا" وقت ظهوره، وذلك بعمله بنظام "ويندوز"، مع إمكانية تصفح الإنترنت من خلاله، بالإضافة إلى احتوائه على برامج المكتب.  

    7) إي250 (2006)

    حقق ذلك الطراز مبيعات هائلة وقت طرحه في الأسواق، وصلت إلى 30 مليون جهاز، وذلك لأنه النسخة الأرخص من طراز "دي900".

    8) سامسونغ غالاكسي (2009)

    لم تكن "سامسونغ" ما هي عليه اليوم لولا وجود نظام تشغيل "أندرويد"، الذي سمح لها بإطلاق هواتفها "غالاكسي"، وكان طراز "آي7500" هو أول طراز في سلسلة "غالاكسي".

    وتضمن الهاتف للمرة الأولى تطبيقات "يوتيوب" و"جي ميل" و"غوغل مابس"، وكاميرا عالية الجودة، وشاشة لمس.

    9) سامسونغ غالاكسي إس2 (2010)

    رغبت "سامسونغ" في هذا الطراز أن تطور سريعا من طرازات "غالاكسي"، بطرحها لـ "غالاكسي 2"، المزود برقاقة 1.2 غيغاهيرتز، كما أنه كان أرفع الهواتف وقت طرحه.\

    10) سامسونغ غلاكسي إس4 (2014)

    هذا الهاتف يستحق الذكر في القائمة لأسباب عدة، هي أنه مازال حتى هذه اللحظة هو أكثر هواتف "غالاكسي" مبيعا حتى الآن، وبيع منه 80 مليون نسخة، كما أنه أول هاتف يضم خاصية تتبع العين عند فتح شاشته، وشاشة كبيرة حجمها 5.5 بوصات، وأخيرا لأنه شجع الشركة على تصنيع جهاز الفابلت.

    11) سامسونغ غالاكسي نوت إيدج (2014)

    أول هاتف ذكي بحواف منحنية، وكان جانبة الأيمن مخصص لإبراز الإشعارات والاختصارات.

    12) سامسونغ غلاكسي إس6 إيدج بلس (2015) 

    يعتبر بداية تطوير سلسلة "غالاكسي" وما أصبحت عليه الآن، فهو النسخة الأكبر من "غالاكسي إس6 إدج" ذو الحواف المنحنية، والمصمم من المعدن والزجاج المقوى "غوريلا غلاس"، الذي يتم الاستعانة به في زجاج الطائرات، فضلا عن الكاميرا عالية الجودة، ونظام تشغيل محسن. 

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    غالاكسي, هواتف, هاتف ذكي, سامسونغ, كوريا الجنوبية
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