الإمارات تنمي قدرات شباب الروائيين بهذه البرامج

نظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالإمارات، ورشة لفن كتابة الرواية استمرت لـ 6 أشهر، واختتمت في مارس/آذار الجاري، وشارك فيها 32 من الشباب والفتيات، وأنجزوا خلالها 8 روايات معدة للنشر.

من ناحيته، قال الروائي المصري ناصر عراق، إن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، حرصت على تنمية مهارات الشباب الموهوبين، من خلال دعمهم بإقامة ورشة لكتابة الرواية على مدى 6 أشهر.

وأضاف أنه من بين 50 شابا وفتاة تقدّموا للحصول على الدورة، تم اختيار الموهوبين منهم، إذ حضر البرنامج 32 شابا وفتاة، وأنجز ثمانية منهم كتابة رواية جديدة تحت إشرافه، أما الآخرون فظلوا يواصلون الكتابة بهمة وشغف.

واستطرد: كانت تجربة بالغة الأهمية، حاولت خلالها إعطاء وشرح ما أملكه وأعرفه عن فن الرواية وتاريخه ونجومه وأسراره وخباياه لمجموعة من شباب الإمارات الجاد والموهوب.

وعن تفاصيل الدورة، أوضح عراق أنها عقدت في إمارتين، هما أبو ظبي وعجمان، وذلك لتقسيم المشتركين إلى مجموعتين، وكانت المحاضرات تمتد لثلاث ساعات في اليوم داخل قاعات مجهزة بكافة التقنيات.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج، هو شحن همم الشباب ودعمهم وتشجيعهم، من خلال الكفاءات العربية، التي تمنحهم المعارف والخيارات، لتطوير ملكاتهم الأدبية، وأنها تجربة جيدة يجب أن تحتذى بها الدول العربية، خاصة أن الوزارة في الإمارات ستقوم بطباعة الأعمال التي سترشح للطباعة من بين ما تم انجازه خلال الورشة.