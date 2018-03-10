بروفة لزفة كاظم الساهر وسط ٢٠ عروسا (فيديو)

انتشر فيديو جديد للمطرب كاظم الساهر وهو يغني وسط ٢٠ عروسا تقريبا، وذلك بالتزامن مع تأكيده نبأ خطوبته.

وبدا أن كاظم الساهر يستعيد أجواء كليبه الشهير "قولي أحبك" الذي ظهر فيه وسط مجموعة من العرائس اللاتي يقدمن استعراضات راقصة.

الفيديو الجديد، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو من كواليس برنامج "كاربول كاريكي" والذي يقدمه المذيع السعودي هشام الهويش، وظهر وسام نجل كاظم الساهر معلقا على الفيديو "زفيناه على ٢٠ عروس".

ووصف المتابعون المشهد بأنه بروفة لزفة كاظم الساهر، في حين أنه لم يعلن حتي الآن موعد زفافه على التونسية سارة التي انتشرت صور كثيرة لهما معا، ما جعل كاظم الساهر يؤكد نبأ خطوبته وذلك في إحدى حفلاته.

يذكر أن الحلقة ستعرض بعد شهر وستكون في ختام الموسم الأول من برنامج "كاربول كاريكي".