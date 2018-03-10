بالفيديو... تعرف على مصير السعودي الذي أجبر طفلا على التدخين

أثار مقطع فيديو يظهر رجل سعوي وهو يجبر طفلا صغيرا على تدخين سيجارة، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

أظهر المقطع المصور الرجل السعودي وهو يجبر الطفل على التدخين بغرض إضحاك جلسائه، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وألقت قوات الأمن السعودية القبض على الرجل، اليوم السبت 10 مارس/ آذار، بسبب المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح ‫‎المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، لصحيفة "سبق"، قائلا "بالإشارة لما تم رصده بوسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لأحد الأشخاص، يقوم بتمكين طفل، ودفعه إلى التدخين، ‎فإنه بفضل من الله وتوفيقه، ومن خلال المتابعة الأمنية، تمكنت شرطة محافظة النعيرية من الكشف عن هوية الشخص، والتوصل إليه".

فيديو🔴

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في تصرف يفتقد لأبسط أنواع التربية أب يجعل طفله الصغير يتناول الدخان وسط حضور عدد من أصدقائه.

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.#التدخين pic.twitter.com/WDpcUdmZpn — أخبار عاجلة (@News_Brk24) March 9, 2018

​وتابع "تبين أنه مواطن عشريني، وأن الطفل ابن لأحد أقربائه، وقد تم القبض على المواطن العشريني، وإيقافه تمهيدا لإحالته لفرع النيابة العامة بالمحافظة".

وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس الجمعة، أنها حددت هوية الشخص الذي ظهر في المقطع.